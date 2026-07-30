Musa debitirao u All-Star utakmici i upisao pobjedu

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AP Photo/Brandon Wade via Guliver

Hrvatski reprezentativac Petar Musa debitirao je u MLS All-Star utakmici u kojoj su zvijezde MLS lige u Charlotteu porazili s 4:3 najbolje igrače meksičke lige.

Musa, trenutno najbolji strijelac MLS lige, ušao je u igru u 72. minuti.

Južnokorejac Son Heung-Min bio je junak utakmice s dva gola,a Philip Zinckernagel i Evander također su zabili za MLS momčad, za koju nije nastupio Leo Messi, koji je na odmoru nakon SP-a. Luis Gabriel Rey, Salomon Rondon i Jose Paradela zabili su za Liga MX All-Stars, koji su predstavljali najveću meksičku profesionalnu ligu.

MLS momčad je pobijedila u četiri od pet All-Star utakmica protiv Liga MX-a od 2021. godine.