VIDEO / Farske otoke nije preživio: Češki izbornik dobio otkaz!

Ivan Hašek više nije izbornik češke nogometne reprezentacije, odlučio je Češki nogometni savez nakon neočekivanog poraza od Farskih Otoka u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Izbornik Ivan Hašek mora odstupiti, objavio je u Pragu predsjednik saveza David Trunda. Hašek (62) je preuzeo vođenje češke reprezentacije u siječnju 2024., a njegov nasljednik još nije imenovan.

Farski otoci su u nedjelju iznenađujuće pobijedili Češku s 2:1. Bivša češka nogometna zvijezda Pavel Nedved nazvao je nastup Čeha u tako ključnoj utakmici “neprihvatljivim”.

Budući da su Česi drugi u skupini L, s tri boda manje od vodeće Hrvatske koja ima 16 bodova, izravna kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo praktički im je nedostižna. Pobjeda protiv predzadnjeg Gibraltara 17. studenog mogla bi im osigurati mjesto u dodatnim kvalifikacijama. Tri dana prije tog susreta igraju prijateljsku utakmicu protiv San Marina.