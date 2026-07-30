Ancelotti: Izgubili smo od Norveške na SP-u zbog pauze za hidraciju

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Riquelve Nata Sports Press Photo via Guliver

Izbornik Brazila Carlo Ancelotti u razgovoru za ESPN ponovno se osvrnuo na debakl svoje reprezentacije i poraz od Norveške, pri čemu je apostrofirao stanku za hidraciju.

Jedna od najvećih kontroverzi nedavno završenog Mundijala upravo je stanka za hidraciju. Mnogo se o njoj govorilo, a poslužila je i kao svojevrsno opravdanje izbornika Brazila Carla Ancelottija za rano ispadanje njegove momčadi.

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“Mislim da smo izgubili od Norveške zbog stanke za hidraciju. Do tog trenutka momčad je imala kontrolu. Istina je da je Norveška imala velik posjed na svojoj polovici, ali isto tako su ga imali i protiv Engleske pa nisu uspjeli pobijediti”, rekao je Ancelotti.

Ipak, ostaje pri stajalištu da preuzima odgovornost za događanja na terenu.

“Tu sam možda napravio pogrešku. Mislio sam da smo izgubili kontrolu onda kada je zapravo već nismo ni imali. Napravio sam neke izmjene, a tu je bio i problem s Haalandovim golom.”

Brazil je ispao u osmini finala i prvi put od 1966. godine nije se plasirao barem među osam najboljih.