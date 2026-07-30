Objavljena fotografija: Evo gdje se nalazi Dalić nakon odlaska s klupe Hrvatske

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AP Photo/Stephanie Scarbrough via Guliver

Zlatko Dalić nakon Svjetskog prvenstva otišao je s mjesta izbornika Hrvatske, a zamijenio ga je Slaven Bilić.

Dalić nakon odlaska s klupe Hrvatske odmara.

Ovih dana boravi u Veloj Luci, gdje se održava manifestacija “Trag u beskraju”, posvećena Oliveru Dragojeviću. To je ujedno i prva njegova javna fotografija nakon odlaska s klupe Vatrenih.

Objavljena je slika na Instagramu na kojoj Dalić pozira u ljetnom izdanju u društvu glazbenika Jure Brkljače, Ivice Sikirića Iće i Dine Petrića.

Fotografiju pogledajte OVDJE.