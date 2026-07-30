Sopić se opustio nakon povijesne pobjede, popeo se na stol i počelo je ‘ludilo’

Podijeli :

Screenshot

Nogometaši zagrebačkog Dinama igrat će protiv litvanskog Kauno Žalgirisa, kojeg vodi hrvatski stručnjak Željko Sopić, za prolaz u nokaut fazu Lige prvaka.

Litvanci su u uzvratu kod kuće protiv Klaskvika s Farskih otoka slavili s 1:0 pogotkom bivšeg igrača Hajduka Leona Krekovića u 85. minuti i prošli dalje. U prvoj utakmici na Farskim otocima bilo je 0:0.

Dinamo će ugostiti Litvance 4. kolovoza u 20 sati, a uzvrat je sedam dana kasnije u gradu Jonavi, 30-tak kilometara od Kaunasa.

Hrvatski trener Željko Sopić nakon povijesne pobjede nije skrivao emocije. Sopić je sa svojim igračima i stručnim stožerom proslavio pobjedu. U jednom trenutku popeo se na stol i počeo ‘dirigirati’ igračima, koji su ga slijedili u velikom slavlju.

Pogledajte slavlje ovdje.