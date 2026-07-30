Trener Bešiktaša o potencijalnom dolasku Mo Salaha

Turci željno čekaju dolazak Mohameda Salaha u Bešiktaš, o čemu se priča već neko vrijeme, ali još nije potvrđeno hoće li dolazak 34-godišnjeg Egipćanina na Bosfor zbilja ostvariti.
“Imamo dobru momčad i očekujemo da će se tim pojačati s još dva do tri igrača“, otkrio je Vincenzo Italiano, novi trener istanbulskih crno-bijelih, za Gazzettu uoči uzvratne utakmice drugog kola kvalifikacija za Europsku ligu protiv Midtjyllanda.
Nije Salah jedino pojačanje Bešiktaša u ovom prijelaznom roku, barem kada je riječ o zvijezdama iz Premier lige, jer je i Belgijanac Leandro Trossard stigao iz Arsenala.
“Trossard? Super, stiže početkom kolovoza. Salah? Zasad je na čekanju. Ipak, imamo Kökçüa, sjajnog kapitena“, potvrdio je Italiano da je neizvjestan dolazak legende Liverpoola u Bešiktaš.
Bešiktaš ima prednost 1:0 iz Istanbula, a gostovanje u Danskoj na rasporedu je u četvrtak od 19 sati.
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