Dinamo u 3. pretkolu Lige prvaka igra protiv Kauno Žalgirisa, Sopić se vraća na Maksimir!

Champions League 29. srp 202620:06 0 komentara
xBEAUTIFULxSPORTS/Stanusicx via Guliver Image

Nogometaši zagrebačkog Dinama igrat će protiv litvanskog Kauno Žalgirisa, kojeg vodi hrvatski stručnjak Željko Sopić, za prolaz u nokaut fazu Lige prvaka. 

Litvanci su u uzvratu kod kuće protiv Klaskvika s Farskih otoka slavili s 1-0 pogotkom bivšeg igrača Hajduka Leona Krekovića u 85. minuti i prošli dalje. U prvoj utakmici na Farskim otocima bilo je 0-0. 

Sopić (52) je bivši trener Dinama, Gorice, Rijeke i Osijeka, a u Litvi je od ove godine. Osim Krekovića u Kauno Žalgirisu igra i bivši igrač DinamaIvan Fiolić.

Dinamo će ugostiti Litvance 4. kolovoza u 20 sati, a uzvrat je sedam dana kasnije u gradu Jonavi, 30-tak kilometara od Kaunasa.

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