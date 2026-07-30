Livaković se sastao s Bobanom: Dinamo je krenuo po hrvatskog golmana

Priča o povratku Dominika Livakovića u Dinamo i dalje traje.
Livaković se navodno sastao s predsjednikom Uprave Dinama Zvonimirom Bobanom, a na sastanku je bio i Livakovićev menadžer Andy Bara.
Prema informacijama 24sata, sve zainteresirane strane imaju istu želju: Dominik Livaković se želi vratiti u Dinamo, a maksimirski klub sada je krenuo u realizaciju tog posla.
Nakon sastanka s Bobanom više nema dvojbe da je povratak na Maksimir ozbiljna opcija i da je pred Zagrepčanima sada konkretan posao.
Bara će tako će sjesti za stol s čelnicima Fenerbahčea kako bi pokušao doznati pod kojim bi uvjetima turski klub pustio Livakovića.
Dinamo bi vrlo brzo prema Istanbulu trebao poslati i prvu službenu ponudu. Spominje se iznos od oko tri do četiri milijuna eura, a u cijelu bi se operaciju mogli uključiti i međusobni dugovi. Fenerbahče još nije isplatio Dinamu sve dogovorene rate od Livakovićeva transfera iz 2023. godine, pa bi se dio tog iznosa mogao prebijati kroz novi dogovor.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!