Turski insajder otkrio detalje Dinamove ponude za Livakovića

Tom Dubravec CROPIX via Guliver

Već se nekoliko tjedana priča o povratku Dominika Livakovića u Dinamo.

Kao što smo danas ranije prenijeli informaciju tportala, Dinamo je Fenerbahčeu poslao i službenu ponudu za posudbu i otkup hrvatskog reprezentativca i očekuje se da će ona biti prihvaćena, no iznos nije bio poznat.

Sada je ponudu Dinama otkrio turski insajder Yağız Sabuncuoğlu, kojeg na X-u prati više od dva milijuna ljudi, te tvrdi da se radi o ponudi za posudbu uz potencijalni otkup ugovora za 4 milijuna eura.

Podsjetimo, trenutno je Livaković na posudbi u Gironi iz Fenerbahčea, a za španjolski klub ove sezone nije upisao ni minutu.

Španjolci su Livakoviću dali slobodno do ovog tjedna i on se sad vratio jer ima ugovornu obvezu s Gironom. Tamo će trenirati odvojeno od momčadi i čekati zeleno svjetlo za dolazak u Maksimir.