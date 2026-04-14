Trenerica Union Berlina odradila prvi trening s momčadi

Marie-Louise Eta kojoj je u subotu povjereno vođenje prvog sastava Union Berlina, čime je postala prva žena koja je preuzela vođenje seniorske momčadi u jednoj od Liga petice, u utorak je održala prvi trening na novoj poziciji, na koji je stigla sa širokim osmjehom na licu.

“Okupite se, dečki”, poručila je prije svog prvog obraćanja igračima njemačkog prvoligaša.

Trening je bio zatvoren za gledatelje, ali mu je nazočilo oko 40 njemačkih i međunarodnih predstavnika medija. Prisutan je bio i predsjednik kluba Dirk Zingler.

Ova 34-godišnja Njemica je tijekom prvih pola sata uglavnom promatrala vježbe koje su igrači radili, a aktivno se uključila kad su počeli uigravati formacije.

Eta je na poziciji glavnog trenera zamijenila otpuštenog Steffena Baumgarta, a inicijalno je imenovana na tu dužnost do kraja sezone u kojoj će Union odigrati još pet utakmica. Momčad se nalazi na 11. mjestu, 11 bodova iznad zone izravnog ispadanja. Berlinska momčad je u ovoj kalendarskoj godini ostvarila tek dvije pobjede.

Eta će na klupi Uniona debitirati u subotu, kad će u Berlinu gostovati predzadnji Wolfsburg. Union bi pobjedom izbjegao mogućnost izravnog ispadanja.

Njemačka nogometna stručnjakinja je 2023. bila pomoćnica glavnog trenera u Unionu i time postala prva žena na toj dužnosti u Ligama petice, a njena dosadašnja pozicija u klubu je uključivala rad s momčadi do 19 godina. Bila je predodređena za preuzimanje ženske ekipe Union Berlina tijekom ljeta, ali bi taj plan mogao biti promijenjen bude li uspješna u sljedećih pet utakmica s prvom momčadi.

Sportski direktor Horst Heldt rekao je da promjena na čelu može dati energiju te da je Eta prije tri godine pokazala da ima sve što je potrebno za uspjeh.

“Ona poznaje stadion, poznaje atmosferu, ljude i prije svega igrače”, dodao je Heldt.