Trener Osijeka o promjenama u klubu: ‘Ovo je privatan klub i svi smo u izlogu, danas sam tu, sutra ne’

NK Osijek/Screenshot

Nakon pobjede nad Rijekom, nogometaši Osijeka okreću se novom ispitu u prvenstvu, sutra na Opus Arenu stiže Varaždin u 30. kolu SHNL-a.

Tom prilikom trener Osijeka Tomislav Radotić najavio je utakmicu.

“Nakon poraza najbolji lijek je pobjeda. Iznimno mi je drago zbog svlačionice, dečki su pokazali karakternu crtu. Veseli me što možemo odgovoriti na sve izazove. Dobili smo širinu, Barišić i Vrbančić su u punom treningu, iako će trebati određeno vrijeme da dođu na željenu razinu. Veseli me i što je Čolina na Rujevici odigrao sat vremena, drago mi je što su mladi igrači odlično reagirali. Veseli me što je u utakmici protiv Rijeke šest igrača iz prvih 11 poteklo u našoj školi nogometa, plus dvojica koja su ušla. To bi trebao biti balans za budućnost.”

Nije moglo proći bez pitanja oko promjena u klubu.

“Kada sam imenovan trenerom, rekao sam kako je ovo privatan klub i svi smo u izlogu, danas sam tu, sutra ne. Moja je uloga da bilo kakva distrakcija ne uđe u svlačionicu, ja sam fokusiran na ekipu i bavim se onim na što mogu utjecati i što je pod mojom kontrolom.”

POVEZANO Tektonske promjene u Osijeku: Predsjednica smijenila sportskog direktora, u klub dovodi svog brata?! Predsjednica Osijeka oglasila se nakon Orbanovog pada: ‘To nema utjecaj na naš klub’

Par riječi o protivniku…

“Varaždin je ekipa za koju misliš da nemaju nekakve automatizme, ali zato što sve rade vrlo jednostavno, i opasni su. Čeka nas zahtjevna utakmica i odlučit će je energija, prije svega energija naše momčadi. Volio bih da dođe što više gledatelja, na Rujevici smo imali i emotivno i fizičko pražnjenje, dodatni impuls s tribina pomoći će igračima da ostvarimo ono što svi skupa želimo.”

U šest utakmica otkako je Radotić na klupi, samo su Dinamo i Hajduk u SuperSport HNL-u osvojili više bodova od Osijeka.

“Od početka pokušavamo utakmicu pripremiti i odigrati na najbolji način, i to je pokazatelj da radimo dobro. Ali nismo euforični. Rekao sam i igračima da je meni normalno da mi pobjeđujemo Vukovar, Istru… S tim ne radimo ništa veliko. Cijenimo ono što smo ostvarili, ali želimo nešto veće. Ne želim da igraju rasterećeno, nego pod pritiskom, da se nauče natjecati. Ovo je sport i nije isti pritisak kakav ima doktor koji operira hoće li pacijent preživjeti. Mi radimo posao koji volimo, imamo odlične uvjete, dobre suigrače i želim da igrači izađu iz svoje zone komfora. Ovo nam je priprema i nadam se postavljanju zdravih temelja za budućnost”, zaključio je.