Predsjednica Osijeka oglasila se nakon Orbanovog pada: ‘To nema utjecaj na naš klub’

Nakon ishoda parlamentarnih izbora u Mađarskoj koje je Viktor Orban izgubio, oglasila se i predsjednica NK Osijeka.

Službeno se oglasila predsjednica Alexandra Végh, čije priopćenje prenosimo u cijelosti.

“Poštovani, političke promjene u Mađarskoj nemaju utjecaja na poslovanje NK Osijek.

Klub od veljače provodi proces restrukturiranja temeljen na analizi upravljačkih i sportskih rezultata te se on nastavlja prema planiranoj dinamici. Promjene su dio jasno definirane strategije, usmjerene na stabilizaciju i jačanje sportske i tržišne pozicije kluba, uz kontinuiranu suradnju s postojećim partnerima i otvaranje prema novima. Klub pritom svake sezone osigurava nova sponzorstva, neovisno o političkim odnosima, čime dodatno potvrđuje svoju tržišnu relevantnost i profesionalnost.”

Nakon 16 godina Viktor Orban izgubio je vlast u Mađarskoj. Vlast će nakon izbora preuzeti stranka Tisza na čijem je čelu Peter Magyar. Orban je veliki prijatelj Lorincza Meszarosa, Osijekova vlasnika koji je u klubu od 2016. godine.

Nakon Orbanovog pada počele su se pojavljivati priče što će biti s Osijekom pa je stoga došla i ova reakcija.