Tektonske promjene u Osijeku: Predsjednica smijenila sportskog direktora, u klub dovodi svog brata?!

Nakon što je vlasnik Lőrinc Mészáros ranije smijenio Vladimira Čohara i Ferenca Sakalja, klub sada napuštaju i direktorica Valentina Koprivnjak te sportski direktor Alen Petrović. Iako odlazak Koprivnjak još nije službeno potvrđen, prema pisanju Germanijaka, riječ je o točnoj informaciji, a oboje iz kluba odlaze bez otpremnina.

Predsjednica Osijeka oglasila se nakon Orbanovog pada: ‘To nema utjecaj na naš klub’

Odluke su donesene na sastanku održanom u 15 sati, a zanimljivo je da je Koprivnjak već dva tjedna ranije razriješena i funkcije predsjednice Škole nogometa, na koju je tada imenovana upravo Vegh.

Razlozi smjena zasad nisu službeno objašnjeni, no bilo je jasno da slijedi nastavak kadrovskih rezova. Iako se očekivalo da će do promjena doći tek na kraju sezone, nova predsjednica ubrzala je proces. U kuloarima se pritom sve češće spominje i mogućnost da bi sportsku politiku kluba mogao preuzeti Gabor Vegh, brat predsjednice.