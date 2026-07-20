Svjetski prvaci se vratili kući: Slijedi proslava u središtu Madrida

Novi svjetski nogometni prvaci Španjolci vratili su se kući nakon što su u nedjelju u finalu u East Rutherfordu nakon produžetaka pobijedili Argentinu.

Španjolska je u nedjelju po drugi put osvojila svjetski naslov nakon što je pobijedila branitelja naslova Argentinu sa 1-0.

Prvi naslov “Furija” je osvojila prije 16 godina u Južnoj Africi kada je u finalu nakon produžetaka pobijedila Nizozemsku sa 1-0.

Kao što je uobičajeno nakon svakog velikog naslova koji osvoji španjolska reprezentacija, slijedi slavlje na madridskom trgu Cibeles.

“Furija” je već stigla u Madrid, međutim igrače i stožer prvo očekuju protokolorane obveze.

Prvo će ih u palači Zarzuela dočekati španjolski kralj Felipe VI, a zatim premijer Pedro Sanchez u Vladinoj palači Moncloa. Nakon toga slijedi parada pobjednika u otvorenom autobusu do Trga Cibeles, tradicionalnog mjesta sportskih proslava španjolske reprezentacije.

Gradsko vijeće Madrida osmislilo je poseban plan sigurnosti i mobilnosti za proslavu pobjede španjolske reprezentacije, pa će brojne okolne ulice biti zatvorene za promet.

“Nisam puno spavao zbog proslave. Mislim da smo svi imali vrlo kratku noć nakon tako velikog trijumfa,” kazao je gradonačelnik Madrida Jose Luis Martinez-Almeida za španjolsku radio postaju RNE.