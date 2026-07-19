U Dinamu progovorili o dolasku hit igrača HNL-a: ‘S njim smo sve dogovorili, ali nećemo platiti milijun eura’

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AP Photo/Stanislav Filippov via Guliver

Iz Dinama su se oglasili povodom napisa o dolasku prošlogodišnjeg hit napadača Istre 1961, Smaila Prevljaka.

Iako Puljani za svog 31-godišnjeg napadača traže milijun eura, Modri su čvrsto ostali pri ponudi od 500 tisuća eura, svjesni da drže sve karte u svojim rukama.

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U Dinamu su za Sportske novosti progovorili o vrijednosti transfera i odnosima s pulskim klubom:

“Uvijek smo s Istrom imali dobre odnose, ne vidimo razlog da tako ne bude i sada. Držimo da smo poslali realnu cijenu za Prevljaka u iznosu od pola milijuna eura.”

Ipak, na dodatno pitanje hoće li na kraju popustiti pod zahtjevima s Drosine i platiti puni iznos, iz Maksimira je stigao decidiran odgovor:

“Ne, nećemo platiti milijun eura za Prevljaka! Igrač je preko svojih agenata izrazio želju za dolaskom, ne želimo da radi nikakve probleme u Istri, to nije način Dinama. Ali nećemo odstupiti od naše ponude koja iznosi pola milijuna eura. Uostalom, platili smo mlade igrače Valinčića i Lisicu 1,2 milijuna eura, dečki su ogroman potencijal, pred njima su budući transferi. Pa nije onda logično da platimo milijun eura za igrača od 31 godinu.”

Izvori iz kluba zaključuju kako nema nikakvog pritiska ni žurbe jer je posao s igračem zapravo već zaključen:

“Mi zapravo ne vidimo problem. Ako ne sada, uzet ćemo ga u zimskom prijelaznom roku, mi smo se s njim, odnosno njegovim agentima dogovorili, njemu je to kruna karijere, igranje na najvišoj razini. Nema tu nikakvog živciranja, nama se ne žuri. Sve može trajati i do sljedećeg ljetnog prijelaznog roka. Dinamo ima vremena.”