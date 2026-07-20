Nekadašnji najbolji strijelac HNL-a blizu povratka u hrvatski nogomet

Mirko Marić vrlo je blizu povratka u Lokomotivu. Iskusni 31-godišnji napadač već trenira s momčadi iz Kranjčevićeve, a nakon odlaska Alekse Stojakovića u Dinamo očekuje se da uskoro i službeno potpiše za zagrebački klub.
Marić iza sebe ima bogatu HNL karijeru u dresovima Osijeka, Lokomotive i Rijeke, tijekom koje je postigao 65 prvenstvenih pogodaka. Najveći trag ostavio je u Osijeku, koji ga je 2020. prodao Monzi za sedam milijuna eura, nakon što je bio najbolji strijelac lige s 20 pogodaka. To je i danas najveći izlazni transfer u povijesti kluba.
Prošlu sezonu proveo je u Monzi, za koju je u Serie B upisao 13 nastupa te po jedan pogodak i asistenciju. Iako prema pisanju 24sata još nisu dogovoreni svi detalji, povratak u Lokomotivu čini se vrlo izglednim.
Za Lokomotivu je od 2014. do 2017. odigrao 94 utakmice u svim natjecanjima te zabio 28 pogodaka uz sedam asistencija.
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