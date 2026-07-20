Bivši engleski reprezentativac ‘osuo paljbu’ po Argentincu: ‘On je sramota!’

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Paul Terry Sportimage via Guliver

Poraz Argentine od Španjolske u finalu Svjetskog prvenstva ostao je u sjeni ružnih scena koje su uslijedile neposredno nakon završetka utakmice.

Umjesto čestitki novom prvaku svijeta, na terenu je došlo do sukoba igrača, hvatanja za vrat, udaraca i opće gužve, zbog čega su ponašanje argentinskih reprezentativaca osudile i brojne nekadašnje nogometne zvijezde.

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Španjolska je slavila s 1:0 nakon produžetaka, pogotkom Ferrana Torresa, ali je posljednji zvižduk suca Slavka Vinčića označio početak kaosa na terenu.

U središtu pozornosti našao se Leandro Paredes, koji se sukobio s Ericom Garcíjom i Gavijem, nakon čega mu je slovenski arbitar pokazao crveni karton. U incidentima je sudjelovao i Nahuel Molina, dok su igrači i članovi stručnih stožera obiju reprezentacija pokušavali spriječiti daljnju eskalaciju.

Posebno oštre bile su reakcije nekadašnjih engleskih reprezentativaca Alana Shearera i Garyja Nevillea, koji su tijekom televizijske analize osudili ponašanje argentinskih igrača.

“On je sramota. Imao je sreće što nije dobio crveni karton još tijekom utakmice. Volim način na koji Argentina igra nogomet, ali ovo se ne može braniti. Ovo je apsolutna sramota“, kazao je Gary Neville u osudi ponašanja Leandra Paredesa, koji je nakon posljednjeg zvižduka uhvatio Erica Garcíju za vrat i izazvao opću gužvu na terenu, zbog čega je dobio izravan crveni karton.

Shearer je postupke Paredesa ocijenio kao sramotne i nedostojne nogometaša koji nastupa u finalu Svjetskog prvenstva. Prema izvještajima britanskih medija, legendarni napadač nije imao razumijevanja za frustraciju Argentinaca, naglasivši da poraz, ma koliko bolan bio, ne može biti opravdanje za nasilno ponašanje.

Nekadašnji kapetan Manchester Uniteda smatrao je da su scene nakon utakmice potpuno zasjenile sportski dio finala i ostavile veoma lošu sliku o reprezentaciji koja je četiri godine ranije osvojila titulu prvaka svijeta.

Kritike nisu bile usmjerene samo na tučnjavu. Argentinski nogometaši našli su se na udaru javnosti i zbog ponašanja tijekom ceremonije dodjele trofeja. Dok su Španjolci podizali pehar, dio reprezentativaca Argentine okrenuo je leđa slavlju novog prvaka, što su španjolski mediji ocijenili kao nedostatak poštovanja i primjer lošeg podnošenja poraza.

El País je ponašanje Argentine opisao kao “loše prihvaćanje poraza“, uz podsjećanje na sukobe Paredesa s Ericom Garcíjom i Gavijem, kao i na gestu argentinskih nogometaša tijekom dodjele pehara.

Britanski „The Guardian“ također je bio veoma kritičan. U ocjeni igrača navedeno je da je Paredes svojim ponašanjem nakon posljednjeg zvižduka osramotio sebe, dok je u analizi finala istaknuto da je Argentina pokušavala utakmicu pretvoriti u fizički obračun, ali da Španjolska nije nasjela na provokacije i zadržala je mirnoću do samog kraja.

Dodatne kritike doživio je i Lionel Messi zbog pokušaja da nakon isključenja Enza Fernándeza osigura crveni karton za Marca Cucurellu, pozivajući se na novo pravilo koje se odnosi na igrače koji tijekom rasprave pokrivaju usta. Wayne Rooney, Joe Hart i Lee Dixon ocijenili su takvo ponašanje kao očajničko i nesportsko, dok je Dixon bio posebno grub prema argentinskom kapetanu.

Argentina je tako finale završila s dva crvena kartona: Enzo Fernández isključen je tijekom utakmice, dok je Paredes udaljen nakon završetka meča. Umjesto da se pamti dostojanstven oproštaj Lionela Messija od Mundijala i još jedno veliko finale jedne iznimne generacije, pozornost javnosti preuzele su slike tučnjave, provokacija i odbijanja da se odaju priznanje pobjedniku.

Španjolska je postala prvak svijeta, dok će se Argentina, osim s porazom, morati suočiti i s mogućim disciplinskim posljedicama. Očekuje se da Fifa pregleda snimke incidenata i odluči o eventualnim suspenzijama za igrače koji su sudjelovali u sukobima.