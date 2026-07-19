OD 21h / ŠPANJOLSKA – ARGENTINA Ostala je još jedna! Messi za povijest ili savršeni španjolski ‘stroj’?

Argentinski kapetan postat će tek drugi nogometaš u povijesti s tri odigrana finala Svjetskih prvenstava. 2014. je izgubio od Njemačke, 2022. slavio u finalu protiv Francuske. A sada će se sučeliti sa Španjolcima...

Argentina ima priliku postati tek treća reprezentacija nakon Brazila i Italije s obranom naslova prvaka..