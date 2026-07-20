Rudi Garcia više nije izbornik Belgije

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Tomas Sisk via Guliver

Belgijski nogometni savez (RBFA) objavio je u ponedjeljak kako neće nastaviti suradnju s dosadašnjim izbornikom Rudijem Garcijom nakon što istekne aktualni ugovor koji vrijedi do 31. srpnja.

Garcia je preuzeo belgijsku reprezentaciju u veljači prošle godine te ju je odveo na Svjetsko prvenstvo na kojem je stigao do četvrtfinala u kojem je izgubio od budućeg prvaka Španjolske sa 1-2. Pogodak De Ketelearea bio je jedini gol kojega je Španjolska primila tijekom čitavog natjecanja. Belgijski reprezentativac nakon SP-a potpisao za klub iz Premier lige