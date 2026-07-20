Rudi Garcia više nije izbornik Belgije

Belgijski nogometni savez (RBFA) objavio je u ponedjeljak kako neće nastaviti suradnju s dosadašnjim izbornikom Rudijem Garcijom nakon što istekne aktualni ugovor koji vrijedi do 31. srpnja.
Garcia je preuzeo belgijsku reprezentaciju u veljači prošle godine te ju je odveo na Svjetsko prvenstvo na kojem je stigao do četvrtfinala u kojem je izgubio od budućeg prvaka Španjolske sa 1-2. Pogodak De Ketelearea bio je jedini gol kojega je Španjolska primila tijekom čitavog natjecanja.
“Rudi Garcia nedvojbeno je odigrao ključnu ulogu povratku jedinstva među ‘crvenim vragovima'” objavio je savez.
Tijekom jednoipolgodišnjeg mandata na klubi Belgije Garcia je vodio reprezentaciju u 20 utakmica te ostvario 12 pobjeda, šest remija i samo dva poraza.
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