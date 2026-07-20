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Tamara Belušić/PRO 3x3 Tour/Basketball Energy d.o.o.

Pobjednik PRO 3x3 Toura u Umagu je Ljubljana Jug 3x3, koja je u finalu bila bolja od svojih sunarodnjaka iz Klančar Kranova rezultatom 22:21 nakon produžetka. Ljubljana Jug 3x3 tako je izborila nastup na završnom turniru koji će se 31. srpnja i 1. kolovoza održati u Novalji.

Isto su u konkurenciji do 19 godina ostvarili igrači ekipe Perkmandlc.com, koji su u finalu svladali 3×3 Zabok rezultatom 19:10.

Tako su oba trofeja završila u Sloveniji. Medalje za Ljubljanu Jug 3×3 osvojili su Luka Kureš, Luka Novak, Matija Kalan i Žiga Fifolt, dok su za Perkmandlc.com nastupili Adnan Šljivar, Gal Štembergar, Martin Grabnar i Žan Đurkić.

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Održan je i tradicionalni Kids Day, na kojem su sudjelovali polaznici Košarkaškog kluba Umag, a pridružili su im se i mali turisti koji ljetuju u gradu. Kroz igru i košarkaške izazove najmlađi su imali priliku upoznati čari i pravila 3×3 košarke.

Posebnu energiju programu dali su Dunking Devilsi, koji su atraktivnim zakucavanjima, akrobacijama i zabavljačkim nastupom oduševili publiku te podigli atmosferu.

Događaj je svojom nazočnošću uveličao Tomislav Paškvalin, povjerenik predsjednika Republike Hrvatske za sport i dvostruki zlatni olimpijac u vaterpolu, koji se i sam okušao u šutiranju na koš.

„Košarka i hakl dio su mog odrastanja. To je sport koji sam oduvijek volio, pratio i igrao. Bio je sastavni dio naše svakodnevice još od osnovne i srednje škole. Zato posebno pozdravljam ovakve turnire i ovakve plemenite sportske priče. Kada vidimo svu ovu djecu i mlade ovdje u Umagu, jasno je koliko sport znači za zajedništvo, prijateljstvo i međunarodnu suradnju. Ovo je doista predivna priča“, rekao je Paškvalin.

Nagrade najboljim ekipama uručio je predsjednik Udruge PRO 3×3 Zlatko Galijot, ujedno jedan od sudaca turnira.

„PRO 3×3 Tour ponovno je pokazao kako sport spaja ljude svih generacija. Na terenu smo gledali vrhunsku košarku, a izvan njega stvarala su se nova prijateljstva, širila ljubav prema sportu i njegovalo zajedništvo. Čestitam svim ekipama na odličnoj igri, hvala publici na sjajnoj atmosferi te svim partnerima i volonterima koji su svojim trudom pridonijeli još jednom uspješno organiziranom turniru“, rekao je Galijot.

Umag je bio osma postaja ovogodišnjeg PRO 3×3 Toura. Do velikog završnog turnira u Novalji ostala je još samo jedna postaja – Šibenik, koji će 24. i 25. srpnja ugostiti posljednji kvalifikacijski turnir. Sve turnire prenosi Sport klub.

PRO 3×3 Tour driven by Opel organizira Udruga PRO 3×3 uz podršku Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske te brojnih partnera i sponzora, među kojima su Opel, 24sata, Sport Klub, Basketball.hr, HELL Energy Drink, Aircash, Pixsell, Lenovo, Jadrolinija, Energy Basket, Tahograf, Antao, Aero ZG, Cool i Dana, a turnir u Umagu održan je uz podršku Grada Umaga i Turističke zajednice Grada Umaga.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.