Dinamo doznao potencijalnog suparnika, na putu do Lige prvaka može im stajati i hrvatski trener!

Uefa je u Nyonu održala ždrijeb 3. kola kvalifikacija za Ligu prvaka, a prvak Hrvatske Dinamo saznao je suparnika ako prođe švicarski Thun.
Prođe li Thun, Dinamo će u 3. kolu kvalifikacija za Ligu prvaka igrati protiv pobjednika susreta KI Klaksvik (Farski otoci) – Kauno Žalgiris (Litva). Prva utakmica igra se 4. ili 5. kolovoza, a uzvrat 11. kolovoza.
Kauno Žalgiris vodi hrvatski trener Željko Sopić.
Podsjetimo, ako Dinamo kojim slučajem ne prođe Švicarce, europski put nastavio bi u 3. kolu kvalifikacija za Europsku ligu.
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