Protiv koga igra Dinamo ako prođe Thun? Evo što vrijedi znati o potencijalnim protivnicima

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Damir Krajac CROPIX via Guliver

Ako izbaci švicarski Thun u 2. pretkolu Lige prvaka, Dinamo će u 3. pretkolu igrati protiv pobjednika okršaja između farskog KÍ Klaksvíka i litavskog Kauno Žalgirisa.

U Maksimiru mogu biti izuzetno zadovoljni ždrijebom, barem ako je suditi po europskom iskustvu i vrijednosti potencijalnih suparnika, koji su po ovim parametrima daleko ispod zagrebačkog kluba.

Dinamo doznao i rezervni europski put: Ako ispadne od Thuna, čekaju ga Izraelci ili Islanđani Dinamo doznao potencijalnog suparnika, na putu do Lige prvaka može im stajati i hrvatski trener!

Prema analizi Sportskih novosti, Klaksvík je s 3,45 milijuna eura druga najjeftinija momčad kvalifikacija (slabiji je samo gibraltarski Lincoln Red Imps), dok je Kauno Žalgiris s 8,8 milijuna eura na desetome mjestu od dna. Oba kluba nalaze se u punoj natjecateljskoj formi budući da im prvenstva traju kroz kalendarsku godinu, a uspješno su apsolvirala i 1. pretkolo – KÍ je izbacio luksemburški Atert Bissen (dvaput po 2:1), dok je Kauno Žalgiris bio bolji od kosovske Drite (1:1, 3:2).

Glavni adut Kauno Žalgirisa jest bivši trener Dinama i Gorice Željko Sopić, koji je klupu preuzeo krajem lipnja. Sopić u sastavu ima 15 stranaca, među kojima su novopridošli Hrvati Ivan Fiolić i Leon Kreković te prvi strijelac litavske lige Amine Benchaib (10 golova). Zanimljivo, Sopić u karijeri u 11 trenerskih dvoboja protiv Modrih nema nijednu pobjedu (pet remija i šest poraza), no prolaz protiv prvaka Farskih Otoka pružit će mu novu priliku protiv bivšeg kluba na korak do elite.