Švedska bajka ide dalje: Klub iz grada s 1.500 stanovnika osigurao europsku jesen

Nakon što je Sabah Baku Valdasa Dambruaskasa osigurao europsku jesen prolaskom u treće pretkolo Lige prvaka, isto je učinio i švedski Mjallby koji je s ukupnih 3:0 bio bolji od gibraltarskog Lincolna.
Mjallby je u prvoj utakmici pred svojim navijačima slavio s 3:0 te se već tada dalo naslutiti kako će švedski prvak izboriti treće pretkolo Lige prvaka što ujedno znači i osiguravanje ligaške faze Konferencijske lige.
U drugoj utakmici nije bilo golova te je susret završio 0:0. To je značilo da je Mjallby s ukupnih 3:0 izborio prolazak u sljedeću fazu kvalifikacija za Ligu prvaka.
Mjallby je klub koji dolazi iz omalenog grada Hallevika koji broji tek 813 stanovnika, a njegovo urbano područje broji tek oko 1500 stanovnika. Oni su prošle kalendarske godine na iznenađenje svih prvi put u svojoj povijesti došli do naslova što im je osiguralo i plasman u drugo pretkolo Lige prvaka.
Sada je ovim uspjehom Mjallby izborio europsku jesen, a svoj put u Ligi prvaka nastavit će protiv pobjednika dvomeča između gruzijske Iberije 1999 i slovačkog Slovana iz Bratislave. Slovaci su u prvoj utakmici bili bolji s 2:0.
O Mjallbyju smo prvi put pisali OVDJE, a ako želite saznati pozadinu cijele priče ove švedske bajke uputite se OVDJE.
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