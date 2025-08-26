Stožerni igrač Rijeke završio u bolnici, upitan je za PAOK

Europa League 26. kol 202510:16 0 komentara
HNK Rijeka

Rijeka je u 4. kolu HNL-a doživjela poraz od Varaždina 1:2 na Rujevici.

Problemi za aktualnog prvaka Hrvatske nisu stali samo na porazu i povećanju zaostatka za Dinamom i Hajdukom. Kako javlja Novi list jedan od stožernih igrača je upitan za uzvratnu utakmicu playoffa Europske lige protiv PAOK-a.

POVEZANO

U uzvratu je moguće da neće moći računati na Merveila Ndockyta (27) koji je dobio jak udarac u koljeno u susretu protiv Varaždinaca.

Ndockyt je šepajući napustio svlačionicu, a zatim je prebačen u riječki KBC. Magnetska rezonanca je pokazala da ništa nije slomljeno, no pitanje je hoće li biti spreman za uzvrat.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)