Stožerni igrač Rijeke završio u bolnici, upitan je za PAOK

Rijeka je u 4. kolu HNL-a doživjela poraz od Varaždina 1:2 na Rujevici.
Problemi za aktualnog prvaka Hrvatske nisu stali samo na porazu i povećanju zaostatka za Dinamom i Hajdukom. Kako javlja Novi list jedan od stožernih igrača je upitan za uzvratnu utakmicu playoffa Europske lige protiv PAOK-a.
U uzvratu je moguće da neće moći računati na Merveila Ndockyta (27) koji je dobio jak udarac u koljeno u susretu protiv Varaždinaca.
Ndockyt je šepajući napustio svlačionicu, a zatim je prebačen u riječki KBC. Magnetska rezonanca je pokazala da ništa nije slomljeno, no pitanje je hoće li biti spreman za uzvrat.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!