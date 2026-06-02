Belgijski izbornik otkrio o čemu je pričao s Modrićem prije utakmice

Podijeli :

Tomas Sisk via Guliver

Uoči važnog pripremnog okršaja na Rujevici, izbornik belgijske reprezentacije biranim je riječima govorio o Luki Modriću, otkrivši i detalje njihovog privatnog razgovora.

Rujevica je domaćin pretposljednjeg ispita Vatrenih prije odlaska na Svjetsko prvenstvo. Izabranici Zlatka Dalića od 18 sati testiraju svoje snage protiv moćne Belgije, a uoči samog početka ovog spektakla, belgijski izbornik Rudi Garcia biranim je riječima progovorio o Luki Modriću.

Štimac za SK: Pustimo Dalića na miru i prestanimo se igrati izbornika! Modrić je fenomen poput Messija i Ronalda UŽIVO HRVATSKA – BELGIJA 0:0 Počeo najvažniji test za Engleze! Dalić iznenadio s par imena u prvih 11

“Luka Modrić je genije. On je nevjerojatan igrač, užitak je što ćemo igrati protiv njegove reprezentacije”, rekao je Garcia za Novu TV pa otkrio da je s kapetanom Hrvatske razgovarao prije susreta, pri čemu su tema bili i njegovi klupski suigrači koji igraju za Belgiju.

“Uvijek je gušt popričati s njime. Prije utakmice pričali smo i o njegovoj sezoni u Milanu u kojem je igrao s De Winterom i Saelemaekersom.”

Dodajmo i kako se uoči susreta doznalo da je stoper Duje Ćaleta-Car danas neočekivano izvan kadra zbog manje ozljede.

Zlatko Dalić ne želi riskirati njegov gubitak pa će stoper propustiti test s Belgijcima. Sreća u nesreći je što se ne radi o težoj ozljedi te se očekuje da će Ćaleta-Car biti potpuno spreman za generalnu probu protiv Slovenije (nedjelja, 20:45 sati).