Varaždin preokrenuo protiv Rijeke i upisao prvu pobjedu u HNL-u

U posljednjem susretu 4. kola SuperSport HNL-a, Varaždin je priredio iznenađenje i pobijedio Rijeku 2:1 na Rujevici, osvojivši tako puni plijen protiv aktualnog prvaka.
Rijeka je povela preko Tonija Fruka, no gosti su preokrenuli rezultat zahvaljujući pogocima Ivana Mamuta iz kaznenog udarca i Alekse Latkovića, čime su upisali prvu pobjedu ove sezone.
Domaćin je poveo već iz prve ozbiljne situacije – Dantas je ubacio iz kornera, a Fruk se najbolje snašao na prvoj stativi i petom efektno poslao loptu u mrežu.
Međutim, Varaždin je vrlo brzo odgovorio. Mamut je u kratkom razmaku imao dvije velike prilike – jednom je natjerao Zlomislića na obranu, a drugi put zatresao gredu. Njihov pritisak donio je rezultat u 22. minuti kada je udarac Mamuta pogodio Husića u ruku, a sudac dosudio penal. Mamut je bio siguran s bijele točke i izjednačio rezultat.
Gosti su u drugom poluvremenu nastavili s inicijativom. Prva veća šansa stigla je u 65. minuti kada je Majstorović zaprijetio glavom nakon kornera, ali je Zelenika odličnom reakcijom spriječio pogodak.
Već u sljedećoj akciji Varaždin je iskoristio kontru – Mamut je uposlio Latkovića koji je u situaciji jedan na jedan s vratarom mirno pogodio za preokret i veliko slavlje gostiju.
Ovom pobjedom Varaždin je stigao do petog mjesta s pet bodova iz četiri kola, dok Rijeka upisuje treći uzastopni ligaški susret bez pobjede i trenutno zauzima šestu poziciju s četiri boda – čak osam manje od vodećih Hajduka i Dinama.
Rijeku sada očekuje uzvratna utakmica play-offa Europa lige protiv PAOK-a u Solunu, dok će idući ligaški ispit imati na gostovanju kod Hajduka. Varaždin pak u sljedećem kolu dočekuje vodeći Dinamo.
22:55
POBJEDA VARAŽDINA
Varaždin je izdržao mlake nalete Rijeke i na kraju slavio. Ovo je klubu iz baroknog grada prva pobjeda u sezoni dok je Rijeka upisala drugi uzastopni poraz. Njima sada slijedi uzvratni ogled s PAOK-om u Solunu dok Varaždin u subotu dočekuje vodeći Dinamo.
22:36
74'
Pokušaj Rijeke, ali odlična obrana Zelenike. I dalje je 2:1 za goste
22:31
GOOOOL
Preokret na Rujevici. Varaždin je izigrao Rijeku. Mamut je uposlio Aleksu Latkovića koji je ostao oči u oči sa Zlomislićom te je prizemnim udarcem zabio za 2:1 Varaždina.
22:30
70'
Prilika za Rijeku nakon prekida. Lopta je došla do Majstorovića koji je zatresao vratnicu
22:17
Prilika za Rijeku
Iako je Varaždin bolje stajao na terenu početkom drugog dijela, u 56. minuti u velikoj prilici bio je Ante Oreč. Desni bek Rijeke ipak nije uspio matirati Zeleniku koji se pri pokušaju reakcije i ozlijedio.
22:07
Počelo je drugo poluvrijeme
Terzić je dao znak za početak drugog dijela
21:48
POLUVRIJEME
Bolje prvo poluvrijeme gostiju. Mogli su više puta doći do vodstva, ali na kraju se na poluvrijeme otišlo s 1:1.
21:31
Velika prilika za Varaždin
U 30. minuti ponovno prijeti Varaždin. U izglednoj prilici bio je Duvnjak, ali ponovno je uspješan bio Zlomislić.
21:26
GOOOOOL
Loptu je na bijelu točku namjestio Mamut, a napadač Varaždina poslao je Zlomislića u krivu stranu i poravnao na 1:1.
21:25
JEDANAESTERAC ZA VARAŽDIN
U 24. minuti Mamut je pucao prema golu Rijeke, a na putu do gola loptu je blokirao Husić, a Ante Terzić je uz kratko razmišljanje dosudio kazneni udarac.
