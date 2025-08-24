Varaždin preokrenuo protiv Rijeke i upisao prvu pobjedu u HNL-u

Podijeli :

via Guliver

U posljednjem susretu 4. kola SuperSport HNL-a, Varaždin je priredio iznenađenje i pobijedio Rijeku 2:1 na Rujevici, osvojivši tako puni plijen protiv aktualnog prvaka.

Rijeka je povela preko Tonija Fruka, no gosti su preokrenuli rezultat zahvaljujući pogocima Ivana Mamuta iz kaznenog udarca i Alekse Latkovića, čime su upisali prvu pobjedu ove sezone.

Domaćin je poveo već iz prve ozbiljne situacije – Dantas je ubacio iz kornera, a Fruk se najbolje snašao na prvoj stativi i petom efektno poslao loptu u mrežu.

Međutim, Varaždin je vrlo brzo odgovorio. Mamut je u kratkom razmaku imao dvije velike prilike – jednom je natjerao Zlomislića na obranu, a drugi put zatresao gredu. Njihov pritisak donio je rezultat u 22. minuti kada je udarac Mamuta pogodio Husića u ruku, a sudac dosudio penal. Mamut je bio siguran s bijele točke i izjednačio rezultat.

Gosti su u drugom poluvremenu nastavili s inicijativom. Prva veća šansa stigla je u 65. minuti kada je Majstorović zaprijetio glavom nakon kornera, ali je Zelenika odličnom reakcijom spriječio pogodak.

Već u sljedećoj akciji Varaždin je iskoristio kontru – Mamut je uposlio Latkovića koji je u situaciji jedan na jedan s vratarom mirno pogodio za preokret i veliko slavlje gostiju.

Ovom pobjedom Varaždin je stigao do petog mjesta s pet bodova iz četiri kola, dok Rijeka upisuje treći uzastopni ligaški susret bez pobjede i trenutno zauzima šestu poziciju s četiri boda – čak osam manje od vodećih Hajduka i Dinama.

Rijeku sada očekuje uzvratna utakmica play-offa Europa lige protiv PAOK-a u Solunu, dok će idući ligaški ispit imati na gostovanju kod Hajduka. Varaždin pak u sljedećem kolu dočekuje vodeći Dinamo.