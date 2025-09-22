Štimac nakon kiksa: ‘Ja sam pogriješio s početnom postavom’

Podijeli :

Joris Verwijst via Guliver Images

Zrinjski je u posljednjem dvoboju 8. kola BiH lige na domaćem terenu remizirao bez golova protiv Rudara Prijedor, čime je aktualni prvak neočekivano ostao bez planiranih bodova protiv momčadi koja se nalazi na pretposljednjem mjestu ljestvice.

Prvi dio pripao je gostima, koji su stvorili dvije izgledne šanse, dok Mostarci nisu ozbiljnije zaprijetili. U 16. minuti Goran Karačić, uz pomoć vratnice, obranio je pokušaj Jorgea Bolivara, a nešto kasnije zaustavio je i udarac Jordana Gutierreza, jednog od čak šest Španjolaca u početnoj postavi Rudara.

Zrinjski, kojeg vodi hrvatski strateg Igor Štimac, u nastavku je zaigrao odlučnije, no najbolju prigodu ponovno je imao Rudar. U 70. minuti vratnica je drugi put spasila domaće, a Abel Pascual je iz neposredne blizine prebacio loptu preko gola.

Mostarci su svoju najveću šansu imali u završnici – u 87. minuti Nemanja Bilbija pucao je glavom s desetak metara, ali je lopta otišla iznad grede. Na kraju su momčadi podijelile bodove, a Zrinjski je propustio priliku izjednačiti se s vodećim Borcem.

Nakon susreta trener Igor Štimac priznao je da prvo poluvrijeme njegove momčadi nije bilo na razini.

“Rudar ima veliki broj igrača koji mogu igrati i koji su pokretljivi. U analizi smo to jasno naglasili našim igračima da je moguće da će nam ovo biti najteža domaća utakmica do sada. Tako se i ispostavilo. Užasno prvo poluvrijeme, nismo bili kompaktni u pokrivanju i daleko smo stajali od igrača. Dozvolili smo gostima da se ‘razmašu’. Nakon prve prilike koju su napravili vidljivo je bilo da nam je palo i samopouzdanje te da su nas malo stresli. Tu smo se tražili i čitavo prvo poluvrijeme nismo uspjeli pohvatati konce.”

Štimac je priznao i vlastitu pogrešku.

“Moja greška bila je dodavanje Pranjića u vezni red. Zbog toga sam morao rano mijenjati i priznajem da sam promašio s tom odlukom.”

Sada se momčad okreće gradskom derbiju protiv Veleža.

“To je utakmica od velikog značaja za naše navijače, za klub i sve ovdje. Zna se šta nose utakmice Zrinjskog i Veleža. Prema tome, maksimalno ćemo se pripremiti, sreća imamo šest dana do utakmice da se odmorimo i osvježimo igrače koji su danas nastupali i pronađemo svježinu u onima koji danas nisu počeli. Idemo tamo sa ‘punim šaržerom’ i nadam se da ćemo biti pravi u toj utakmici.”