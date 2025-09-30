Stigla je kazna za crveni protiv Liverpoola: Evo koliko Simeone neće smjeti voditi Atletico

Podijeli :

AP Photo/Bernat Armangue / Guliver Images

Diego Simeone, 55-godišnji trener nogometaša madridskog Atletica, kažnjen je s jednom utakmicom nakon incidenta u čijem je središtu bio na Anfieldu, u prvom kolu Lige prvaka.

Na startu ovosezonske Lige prvaka Atletico je kod Liverpoola poražen s 2-3, golom u sudačkoj nadoknadi, a Simeone je u završnici tog dvoboja zaradio isključenje. Ujedno se verbalno posvađao s navijačima domaće momčadi.

Na konferenciji za novinare nakon ogleda protiv Liverpoola Simeone se ispričao zbog svog ponašanja, ali je naglasio da je tijekom cijelog susreta bio žrtva napada od strane domaćih navijača.

Europska nogometna organizacija kaznila je i Liverpool s 4000 eura zbog neprimjerenog ponašanja njegovih navijača, a u to je osim verbalnih napada ubrojeno i bacanje predmete na travnjak i pored njega.

Simeone će kaznu jedne utakmice odraditi već ovog utorka kada njegov Atletico u Madridu dočekuje Eintracht. Atletico je za vikend u velikom gradskom derbiju svladao Real s 5-2. Od daleke 2011. godine Simeone je trener madridskog Atletica.