Sportski direktor Rijeke: Klub još nije prodan. Dok se ne potpiše i plati, nema ništa

Rijeka ne igra dobro ove sezone, u prvih sedam kola upisali su samo jednu pobjedu u SHNL-u.

Osim riječkih igara koji ove sezone nisu na razini, više puta se i pisalo o tome kako je predsjednik Damir Mišković prodao Rijeku američkom biznismenu Billu Foleyju (80), ali od toga zasad nema ništa. Potvrdio je to i sportski direktor riječkog kluba Darko Raić Sudar.

“To još ništa nije potpisano, pitanje je hoće li do toga doći. U kontaktu sam s Miškovićem, bilo je ozbiljnih razgovora i otišlo se daleko. Znate kako je, dok se ne potpiše, dok se ne plati novac, nema ništa. Još se ništa nije desilo, pitanje je hoće li se desiti.

Kažem, bili su ljudi na pregovorima, ljudi su pregledali klub, imali komunikaciju, njihovi odvjetnici… Bili smo i mi u kontaktu s njima, u razgovorima vezano za sportski dio. Malo je to što mogu sada reći, klub još nije prodan, Mišković je tu. Što će biti, to je pitanje za Miškovića”, rekao je Raić Sudar u intervjuu za Sportalo.

Toni Fruk i Niko Janković ostali su na Rujevici iako je bilo nekih naznaka da će biti prodani.

“Mišković je ispregovarao otkup 50 posto prava od Fiorentine. To je bila naša želja, jer Toni je igrač Rijeke i jedan od najvrjednijih koje imamo. Bilo je upita, dosta razgovora, ali cilj je bio da ga ostavimo i njega i još neke koji su nam bitni, kako bismo pokušali ući u grupnu fazu Europe. To smo i napravili.

Prodaja Jankovića bila je gotovo sigurna stvar pa se izjalovila, a znate i sami, puno se stvari mora poklopiti da bi sve strane bile zadovoljne i da se transfer realizira. Mi smo klub koji mora prodavati, od toga živimo i tako punimo proračun. Na zimu ćemo sigurno nekoga prodati, da bismo imali financijsku stabilnost do kraja sezone, jer bez toga ćemo imati problema.”

Planira se i novi stadion u Rijeci…

“To je priča koju Mišković gura već neko vrijeme. Ima projekt, ali sada je sve u fazi čekanja, treba od grada dobiti dozvole, tu je i GUP, bez toga se ne može dalje. On ima želju to napraviti, čak ima i investitore koji su spremni ući u taj projekt.

Ali bez papira i bez podrške politike, teško je išta realizirati. Hoće li se to dogoditi, iskreno, ne znam. Mišković vjeruje u tu priču i pokušat će sve da je ostvari. To mu je neki osobni cilj, volio bi to ostaviti Rijeci. Ali ne ovisi sve o njemu, ima tu još puno ljudi i čimbenika koji moraju stati iza toga.”