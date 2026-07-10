Slovački novinari zgroženi Poljudom: ‘Krov je pun rupa, a nas su izbacili sa stadiona’

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xLukaxKolanovicx via Guliver

Slovački novinari oštro su kritizirali uvjete na Poljudu i organizacijske nedostatke utakmice.

Hajduk je na Poljudu uspješno otvorio novu europsku sezonu svladavši slovačku Žilinu s 2:0 u prvom susretu 1. pretkola Europske lige. I dok na terenu i tribinama splitski klub slavi zasluženu pobjedu, iz tabora slovačkih medija stižu prilično oštre kritike na račun organizacije utakmice i same infrastrukture splitskog stadiona.

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Novinar slovačkog portala Šport.sk podijelio je svoje dojmove s Poljuda, a osim fascinacije Torcidom, u svojem je izvještaju iznio niz ozbiljnih zamjerki.

“Starost i nedostatak modernizacije na njemu se ne mogu sakriti. Pri detaljnijem pogledu na krov shvatit ćete da je pun rupa i ako bi došla oluja, tisuće gledatelja bi odmah pokislo. Konstrukcijski relikt je i zastarjela crvena atletska staza. Ovaj tartan oko terena nepotrebno udaljuje tribine od travnjaka i u modernom nogometu bi definitivno trebao nestati kako bi gledatelji sjedili bliže igri.”

Poseban šok za slovačke izvjestitelje bila je ležernost kojom se u Splitu pristupa strogim sigurnosnim i zdravstvenim pravilima krovne europske nogometne organizacije. Dok se na zapadu Europe propisi slijepo prate, na Poljudu su, kažu, svjedočili nekim posve drugim standardima.

“UEFA drži do striktnih pravila. U Splitu se, međutim, neke odredbe uzimaju s ozbiljnom rezervom. Dok bi vas na stadionima u zapadnoj Europi zbog zapaljene cigarete zaštitarska služba odmah izbacila, na Poljudu je to izgledalo drugačije. Cigarete su bez straha zapalili ne samo domaći gledatelji, već čak i sami redari koji su trebali nadgledati red. Slično slobodno organizatori su pristupili i prodaji alkoholnog piva, iako propisi UEFA-e jasno govore protiv toga.”

Ipak, najveći gnjev slovačkih medija izazvao je potez splitskih organizatora odmah nakon završetka susreta. Novinari tvrde da su grubo onemogućeni u obavljanju svog posla, čime su izravno prekršena pravila UEFA-e o pravima medija nakon utakmica.

“Poraz je, naravno, tužan i bolan. Međutim, sportski šamar nije bio jedini koji smo te večeri dobili. Gorku točku na utakmicu neočekivano su stavili domaći organizatori. ‘Imate 10 minuta i zatvaram’, beskompromisno je objavio lokalni organizator slovačkim novinarima i bez poštovanja nas izbacio iz press centra. Time je prekršio standardni priručnik za organizaciju UEFA-ih utakmica. On jasno propisuje da radna mjesta za novinare moraju biti otvorena 2 sata prije utakmice i najmanje 3 sata nakon završetka utakmice. Pa, dobrodošli u stvarnost. A ovo je Europska liga…”