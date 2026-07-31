Umrla je ikona Italije i Milana, Franco Baresi (66)

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Potvrdio je talijanski klub.

Umro je Franco Baresi (66). Sve je potvrdio Milan na društvenim mrežama.

“Cijela povijest AC Milana tuguje nakon smrti Franca Baresija. Njegov primjer i integritet zauvijek će ostati utkani u DNK kluba, baš kao i njegov kultni dres s brojem 6. Sućut koju AC Milan u ovim teškim trenucima upućuje obitelji Franca Baresija dijele svi Rossoneri, koji ovaj gubitak osjećaju kao vlastiti“, napisali su iz Milana.

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Baresi se s bolešću borio oko godinu dana, otkako je bio podvrgnut operaciji pluća te imunoterapiji.

Franco Baresi (rođen 8. svibnja 1960.) legendarni je kapetan i jedan od najvećih igrača u povijesti Milana, u kojem je proveo čitavu 20-godišnju karijeru (1977. – 1997.). Ostao je vjeran klubu i tijekom teških dana u Serie B početkom 1980-ih, a kao vrhunski libero predvodio je slavnu obranu s Maldinijem, Costacurtom i Tassottijem.

S Milanom je osvojio šest naslova prvaka Italije i tri Lige prvaka (1989., 1990., 1994.), odigravši više od 700 utakmica. Godine 1989. bio je drugi u izboru za Zlatnu loptu, a klub je nakon njegova umirovljenja trajno povukao dres s brojem 6.

Za reprezentaciju Italije nastupio je 81 put. Osvojio je naslov svjetskog prvaka 1982. (bez nastupa), a kao kapetan je predvodio Azzurre do srebra na Mundijalu 1994., gdje se čudesno vratio nakon ozljede koljena za finale protiv Brazila, u kojem je ipak promašio prvi jedanaesterac.