UŽIVO / PAFOS – HAJDUK 1:0 Ciprani zasluženo, ali su ostali bez zvijezde

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Foto: HNK Hajduk Split / Robert Matić

Hajduk je prije tjedan dana na Poljudu pogocima Michelea Šege i Darija Melnjaka slavio protiv ciparskog Pafosa u prvoj utakmici drugog pretkola Europske lige. Tako su izabranici Gonzala Garcije na Cipar odnijeli lijepu prednost te su napravili korak bliže okršaju sa Salzburgom. Tekstualni prijenos utakmice pratite na Sport Klubu!