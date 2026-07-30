UŽIVO / PAFOS – HAJDUK 1:0 Ciprani zasluženo, ali su ostali bez zvijezde

Hajduk je prije tjedan dana na Poljudu pogocima Michelea Šege i Darija Melnjaka slavio protiv ciparskog Pafosa u prvoj utakmici drugog pretkola Europske lige. Tako su izabranici Gonzala Garcije na Cipar odnijeli lijepu prednost te su napravili korak bliže okršaju sa Salzburgom. Tekstualni prijenos utakmice pratite na Sport Klubu!
46' Počelo je drugo poluvrijeme
Krenulo je drugo poluvrijeme uzvratne utakmice drugog pretkola Europske lige
Žuti karton za Pafos i poluvrijeme
Guga je zbog udarca laktom Dalissona zaradio žuti karton. Nakon toga je poljski sudac svirao kraj prvog poluvremena. Pafos vodi s 1:0, ali Hajduk u dvomeču ima prednost od 2:1.
45+1'
Ozlijedio se Pafosu najbolji igrač Jaja. Držao se za koljeno te će umjesto njega u igru ući Vlad Dragomir, nekadašnji igrač Arsenala.
Tri minute nadoknade
Igrat će se još tri minute nadoknade na Cipru.
40' GOL
Pafos vodi 1:0. Ono što je bilo očekivano se i dogodilo. Dominirali su domaći i Guga je udarcem izvana zabio za 1:0.
36'
Dobro je korner izveo Adrion Pajaziti, no Pukštas je u skoku napravio prekršaj i propala je obećavajuća prilika.
35'
Hrgović je prodorom po lijevoj strani izborio prvi udarac iz kuta za Bijele.
34'
Goldar je skočio najviše nakon ubačaja, ali njegov udarac završio je preko gola i rezultat na utakmici je i dalje 0:0.
34'
Drugi udarac iz kuta dobio je Pafos. Iz igre je loptu izbacio Šimun Hrgović.
33'
Primirila se situacija na terenu. Hajduk se uspio stabilizirati i već neko vrijeme ne dopuštaju opasne prilike pred svojim golom.
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