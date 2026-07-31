Real Madrid ‘ukrao’ pojačanje Jakirovićevom Hullu: ‘Postignut je dogovor’

Podijeli :

Cordon Press 900 via Guliver

Sve su potvrdili Kraljevi na službenoj stranici.

Španjolski 21-godišnji napadač Carlos Espi zaustavio je pregovore s Hull Cityjem kojeg s klupe vodi hrvatski trener Sergej Jakirović, nakon što se u utrku za njegov potpis uključio Real Madrid.

Njegov dolazak službeno je potvrdio Real Madrid.

“Real Madrid C.F. i Levante U.D. postigli su dogovor o transferu igrača Carlosa Espija, koji će s našim klubom biti vezan sljedećih pet sezona, do 30. lipnja 2031. godine.

S 21 godinom, Carlos Espí proveo je tri sezone u Levanteu, tijekom kojih je upisao 66 nastupa i postigao 20 golova.

Prošle je sezone proglašen najboljim U-23 igračem lige.

Carlos Espíi je španjolski reprezentativac u uzrastima do 19 i do 20 godina.”

Levante nije potvrdio točan iznos, ali je istaknuo da ovaj posao predstavlja najveću prodaju u povijesti kluba kada je riječ o igraču iz njihove omladinske škole.

On je peto pojačanje Reala u ovom prijelaznom roku, nakon dolazaka portugalskog veznjaka Bernarda Silve, španjolskog bočnog igrača Marca Cucurelle, francuskog braniča Ibrahime Konatéa i nizozemskog veznjaka Denzela Dumfriesa.