Sopić: Jedan dinamovac bi mi igrao u svakoj momčadi svijeta, a mi nećemo ‘skinuti gaće’

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BEAUTIFUL SPORTS/Stanusic via Guliver Image

Hrvatski trener javio se nakon povijesne pobjede s Kauno Žalgirisom.

Nogometaši zagrebačkog Dinama igrat će protiv litvanskog Kauno Žalgirisa, kojeg vodi hrvatski stručnjak Željko Sopić, za prolaz u nokaut fazu Lige prvaka.

Litvanci su u uzvratu kod kuće protiv Klaskvika s Farskih otoka slavili 1:0 golom bivšeg igrača Hajduka Leona Krekovića u 85. minuti i prošli dalje. U prvoj utakmici na Farskim otocima bilo je 0:0.

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“Fešta? Kod nas postoji jedna pjesma, “Neopisivo”. Ja na stolu? Sve je to dio folklora, ali to je za sve što se događalo te večeri “kamilica”. Bolje da neke stvari ni ne izlaze u javnost, ha, ha. Sve znate, nekakav Pitbull ima koncert u Kaunasu, pa smo morali igrati na tom jednom manjem stadionu do kojeg smo se vozili sat i 15 minuta“, rekao je trener Kauno Žalgirisa Željko Sopić za 24sata.

O izjavi o Pitbullu kaže:

“Stvarno u tim izjavama nisam glumio ništa, ja ne znam tko je taj čovjek. To nije moja vrsta muzike, ja sam odrastao uz Srebrna krila, Nove fosile i domaće izvođače. Obitelj me naravno izvrijeđala što ne znam tko je taj čovjek.”

Hoće li dobiti nova pojačanja?

“Nećemo brzati, ali želimo dovesti još igrača. Znate mene, preferiram one koje poznajem, igrače iz Hrvatske. I za razliku od nekih kolega, nemam problem dovesti pet Hrvata u svoju momčad. Ovdje je ljetni prijelazni rok završio 15. srpnja, sad možemo dovoditi samo slobodne igrače. I to nam stvara problem.”

Sad slijedi Dinamo.

“Vidio sam, i Dinamo i Lech i Crvena zvezda, svi su željeli igrati protiv nas, a ja sam htio samo Dinamo. I znao sam da ćemo igrati s njima. Još dok smo letjeli na Kosovo na uzvratnu utakmicu s Dritom, rekao sam kako ćemo igrti s Dinamom. I vjerujte mi, za Dinamo je bolje što će igrati s nama, ne na Farskim Otocima. Odlazak na Farske Otoke je organizacijski jako zahtjevan. Morate računati na maglu, teško je uopće doći tamo. Možda poletite, možda ne. Možda sletite, a možda i ne. Tamo se igra na malom stadionu, to je umjetna trava, lopta je više u zraku nego na tlu, nitko nije favorit na Farskim Otocima. Iako je Dinamo razina više. Ovako će doći kod nas u Kaunas, to je prelijep grad, tu će se osjećati puno ugodnije. Stvarno sam sretan što Dinamo dolazi ovdje.”

Dinamu se vraća Luka Stojković.

“Ma on je dimenzija više, glupo mi je uopće pričati o njemu. Meni bi Stojković uvijek igrao, u bilo kojoj momčadi na svijetu, volim takve igrače. Njega i Kačavendu su usporile ozljede, kvaliteta tu nikad nije bila upitna. Stojković je po meni uz Mišića glavni pokretač Dinama, daje im drugu dimenziju. I time ne želim umanjiti vrijednost Zajca ili drugih igrača.”

Što možemo očekivati od Žalgirisa u Zagrebu?

“Budite sigurni, u Zagrebu nećemo “skinuti gaće”. Realan sam, mi ćemo igrati svoj nogomet, pa kako god završi. Nećemo parkirati autobus ispred našeg gola, vidjeli smo kako je prošao Thun igrajući na takav način. Samo ne smijemo napraviti nekakvu glupost kao Švicarci, onda su nam šanse gotovo nikakve. Dinamo će biti jači za Prevljaka, on je bio neophodan Dinamu, sad imaju i igrača koji će rasteretiti Belju”, završio je Sopić.