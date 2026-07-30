ANKETA: Tko je kriv za ispadanje Hajduka iz Europske lige?

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Luka Kolanovic via Guliver

Nogometaši Hajduka na dramatičan su način ostali bez plasmana u treće pretkolo Europske lige, nakon što su poraženi u produžetku sa 4-0 (1-0) od ciparskg Pafosa u uzvratnom dvoboju pa će svoj europski put u ovoj sezoni nastaviti u trećem pretkolu Konferencijske lige.

Portugalac Goncalo Rodriguez Guga je u 40. minuti postigao prvi pogodak za Pafos, a golom Davida Goldara u prvoj minuti dodatka osnovnog dijela utakmice ciparska momčad je izborila produžetak. U njemu je Brazilac Gabriel Teixeira Biel u 93. minuti pogodio za 3-0, a konačnih 4-0 je postavio je Joao Correia u 117. minuti.

Hajduk se tako s ukupnih 2:4 oprostio od Europske lige, a mi vas pitamo: tko je krivac za ovaj neuspjeh?