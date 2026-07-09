HAJDUK – ŽILINA 2:0 I to se dogodilo: Ta divna splitska noć!

Hajduk večeras od 20 sati na Poljudu igra prvu europsku utakmicu sezone. U 1. pretkolu Europske lige Bijelima u goste stiže slovačka Žilina, a sva zbivanja uživo pratite u tekstualnom prijenosu Sport Kluba.
87'
Hrgović je izveo korner, no lopta je preletjela sve u šesnaestercu.
85' Ovacije Livaji
85' Ovacije Livaji pri ulasku u igru
79'
Del Moral i Hodak ulaze umjesto Dalissona i Brajkovića.
78' Šego požutio
Šego je prekršajem zaustavio Floreu u pokušaju kontre, a sudac mu je pokazao žuti karton.
76' Velika obrana Silića
Žilina je imala priliku za smanjenje zaostatka. Roginić je izašao sam na Silića, ali golman Hajduka brani njegov prizemni udarac iskosa s lijeve strane šesnaesterca.
71'
Adang ulazi umjesto Kačera.
66' Hajduk propustio novu veliku priliku
Bijeli su ponovno bili nadomak pogotka. Šego se odlično izborio za loptu u kaznenom prostoru Žiline i proigrao Pajazitija. Nakon što se oslobodio čuvara, veznjak Hajduka pucao je s 13-14 metara, no lopta je otišla visoko iznad grede.
63'
Promjene kod Žiline. Ilko, Florea i Minarik ulaze umjesto Faška, Koše i Kaše.
61'
Slovaci su izveli korner, Silić na golu Hajduk potpuno miran i siguran.
56'
Dalisson je pokušao proigrati Melnjaka u obećavajućoj situaciji, no dodavanje je bilo slabašno pa je presječeno.
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