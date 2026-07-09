UŽIVO

HAJDUK – ŽILINA 2:0 I to se dogodilo: Ta divna splitska noć!

Europa League 9. srp 202617:01 > 21:51 0 komentara
HNK Hajduk Split

Hajduk večeras od 20 sati na Poljudu igra prvu europsku utakmicu sezone. U 1. pretkolu Europske lige Bijelima u goste stiže slovačka Žilina, a sva zbivanja uživo pratite u tekstualnom prijenosu Sport Kluba.

21:47

87'

 

Hrgović je izveo korner, no lopta je preletjela sve u šesnaestercu.

21:43

85' Ovacije Livaji

85' Ovacije Livaji pri ulasku u igru

21:39

79'

 

Del Moral i Hodak ulaze umjesto Dalissona i Brajkovića.

21:38

78' Šego požutio

Šego je prekršajem zaustavio Floreu u pokušaju kontre, a sudac mu je pokazao žuti karton.

21:35

76' Velika obrana Silića

 

Žilina je imala priliku za smanjenje zaostatka. Roginić je izašao sam na Silića, ali golman Hajduka brani njegov prizemni udarac iskosa s lijeve strane šesnaesterca.

21:35

71'

 

Adang ulazi umjesto Kačera.

21:28

66' Hajduk propustio novu veliku priliku

Bijeli su ponovno bili nadomak pogotka. Šego se odlično izborio za loptu u kaznenom prostoru Žiline i proigrao Pajazitija. Nakon što se oslobodio čuvara, veznjak Hajduka pucao je s 13-14 metara, no lopta je otišla visoko iznad grede.

21:23

63'

63'

Promjene kod Žiline. Ilko, Florea i Minarik ulaze umjesto Faška, Koše i Kaše.

21:19

61'

 

Slovaci su izveli korner, Silić na golu Hajduk potpuno miran i siguran. 

21:14

56'

 

Dalisson je pokušao proigrati Melnjaka u obećavajućoj situaciji, no dodavanje je bilo slabašno pa je presječeno.

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