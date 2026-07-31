Uefa bojkotira, ali Fifa ipak nema namjeru stati!

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AP Photo/Riza Ozel via Guliver

Dan nakon što je Fifa objavila namjeru da Svjetsko prvenstvo u budućnosti ima privatnog partnera, podigla se velika bura u svijetu nogometa.

Uefa i Concacaf odlučili su bojkotirati Fifu. Prema inicijalnom stajalištu, europske momčadi neće sudjelovati na Svjetskom prvenstvu 2030. godine ako predsjednik Gianni Infantino provede svoju ideju u djelo. Isto su se izjasnile i zemlje iz Sjeverne i Srednje Amerike. Ipak, Fifa ne namjerava posustati, prenosi Associated Press.

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“Nitko ne prodaje nogomet. To nije nešto što zanima Fifu. Poštujemo to što su se neki izjasnili, poštujemo zabrinutost i želimo potvrditi da smo posvećeni otvorenoj i demokratskoj raspravi. Naši su razgovori prekinuti zbog netočnog izvještavanja medija. Nastavljamo s konzultacijama i želimo da svaka članica Fife glasa na temelju činjenica”, stoji u priopćenju Fife.

Inicijativa “Fifa Forward Enterprise“ plan je koji može povećati trenutačnu vrijednost koja iznosi oko 20 milijardi dolara. Potencijalni investitor je, nećete vjerovati, Joshua Kushner, točnije njegova investicijska kompanija. Joshua je brat Jareda Kushnera, zeta američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Sve ljubitelje nogometa najviše brine činjenica da je predsjednik Fife Gianni Infantino imao bliske odnose s Trumpom prethodnih godina, a sve je rezultiralo flagrantnim kršenjem nogometnih pravila usred turnira, i to zbog Trumpova lobiranja. Zato je otpor koji su pokazali Uefa i Concacaf vjerojatno više utemeljen na apsolutnom nepovjerenju prema Infantinu nego na realnom stanju stvari.