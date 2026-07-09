Hajdučki junak Brajković: ‘Trener žali samo za jednim’

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xLukaxKolanovicx via Guliver

Hajduk je uspješno otvorio novu europsku sezonu pobijedivši slovačku Žilinu s 2:0 na Poljudu.

Ključni trenutak utakmice zbio se kada je Roko Brajković probio slovačku obranu i postigao vodeći pogodak, trasiravši Bijelima put prema zasluženoj pobjedi.

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Nakon susreta, mladi je strijelac iznio svoje dojmove o igri, novoj poziciji te očekivanjima pred uzvratni dvoboj.

“Odigrali smo odličnu utakmicu, stvarali smo dosta šansi i mogli smo postići više pogodaka. Nadam se da ćemo to nadoknaditi u sljedećoj utakmici. Što se tiče mog pogotka, to često vježbam na treningu i, eto, vratilo se.”

Brajković je krajem prošle sezone prebačen s lijeve na desnu stranu napada, što se pod vodstvom Gonzala Garcije pokazalo kao pun pogodak.

“Mislim da na desnoj strani mogu više pokazati svoje vrline. Nadam se da ih i pokazujem, iako još ima mjesta za napredak. Što se tiče novih igrača koji su stigli, momci su svi dobri i željni igre. Bit će bolji iz utakmice u utakmicu, čim se uigramo.”

Poljudska publika zdušno je podržala brži i agresivniji Hajduk, no Brajković poziva na oprez uoči puta u Slovačku, svjestan da posao ni blizu nije gotov. Otrkio je i da je treneru žao samo jedne stvari – što nije zabijen još barem jedan gol.

“Publika nas je dizala svojim navijanjem, oni su nam vjetar u leđa i hvala im na tome. Kontrolirali smo cijeli susret, ali siguran sam da Žilina nije pokazala sve što zna i da će na svom terenu biti bolji. Mi smo favoriti i u uzvratu, ali puno puta se pokazalo da to ništa ne znači. Imamo još dosta posla, moramo smisliti plan sa stožerom i dobro se spremiti. Trener je zadovoljan, ali mu je žao što nismo postigli još koji pogodak.”