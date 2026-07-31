Garcia otkrio: Jedan igrač je igrao ozlijeđen od samog početka

Podijeli :

Tom Dubravec CROPIX via Guliver

Nogometaši Hajduka na dramatičan su način ostali bez plasmana u treće pretkolo Europske lige, nakon što su poraženi u produžetku 4:0 od ciparskg Pafosa u uzvratnom dvoboju pa će svoj europski put u ovoj sezoni nastaviti u trećem kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Portugalac Goncalo Rodriguez Guga je u 40. minuti postigao prvi pogodak za Pafos, a golom Davida Goldara u prvoj minuti dodatka osnovnog dijela utakmice ciparska momčad je izborila produžetak. U njemu je Brazilac Gabriel Teixeira Biel u 93. minuti pogodio za 3:0, a konačnih 4:0 je postavio je Joao Correia u 117. minuti.

POVEZANO Trener Pafosa nakon izbacivanja Hajduka: ‘Ovo će se pamtiti godinama’

Trener Hajduka Gonzalo Garcia otkrio je nakon utakmice da je jedan igrač igrao ozlijeđen od prve minute.

“Acapandie je igrao bolnog gležnja i zato nije bio svoj. A nemamo trenutno igrača Brajkovićevih karakteristika. Nismo bili dobri ni agresivni, to je cijela priča”, rekao je Garcia nakon utakmice i dodao:

“To nije to, oni jednostavno imaju neke top igrače koji mogu igrati sami protiv par naših igrača. Velika je to kvaliteta i brzina. Realnost je da Pafos ima sjajne igrače, a mi smo u prvoj utakmici kao ekipa to potpuno neutralizirali. Bili smo u modu preživljavanja, ali jednom možemo i mi doći na njihovu razinu.

Nismo ovo htjeli, htjeli smo im uzeti loptu, ali oni su bili agresivni i bolji od nas na drugim loptama. Pali smo, a usto smo mogli biti i puno bolji s loptom. Presudila je kvaliteta Pafosa. Nismo igrali dobro, ali opet smo primili gol na nemoguć način u zadnjem napadu. To je nogomet.”