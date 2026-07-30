Evo koliko je Hajduk zaradio ispadanjem iz Europske lige

Europa League 30. srp 202622:47 0 komentara
Foto: HNK Hajduk Split / Robert Matić

Nogometaši Hajduka na dramatičan su način ostali bez plasmana u treće pretkolo Europske lige, nakon što su poraženi u produžetku sa 4:0 (1:0) od ciparskg Pafosa u uzvratnom dvoboju pa će svoj europski put u ovoj sezoni nastaviti u trećem pretkolu Konferencijske lige.

Hajduk je nakon ove utakmice zaradio 175.000 eura, iznos koji je zaradio i nakon prvog pretkola sa Žilinom, što znači da je u Europi do sada sveukupno zaradio 350.000 eura. Spomenutih 175.000 eura zaradit će i nakon trećeg pretkola, neovisno o natjecanju, a ako ispadne, dobit će još 550.000 eura premije.

U trećem pretkolu Konferencijske lige Hajduk igra protiv litavskog Žalgirisa iz Vilniusa. Prva utakmica na rasporedu je sljedećeg četvrtka u Litvi, a uzvrat se igra na Poljudu 13. kolovoza.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Europa League