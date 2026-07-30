Evo koliko je Hajduk zaradio ispadanjem iz Europske lige

Nogometaši Hajduka na dramatičan su način ostali bez plasmana u treće pretkolo Europske lige, nakon što su poraženi u produžetku sa 4:0 (1:0) od ciparskg Pafosa u uzvratnom dvoboju pa će svoj europski put u ovoj sezoni nastaviti u trećem pretkolu Konferencijske lige.
U trećem pretkolu Konferencijske lige Hajduk igra protiv litavskog Žalgirisa iz Vilniusa. Prva utakmica na rasporedu je sljedećeg četvrtka u Litvi, a uzvrat se igra na Poljudu 13. kolovoza.
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