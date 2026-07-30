Evo koliko je Hajduk zaradio ispadanjem iz Europske lige

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Foto: HNK Hajduk Split / Robert Matić

Nogometaši Hajduka na dramatičan su način ostali bez plasmana u treće pretkolo Europske lige, nakon što su poraženi u produžetku sa 4:0 (1:0) od ciparskg Pafosa u uzvratnom dvoboju pa će svoj europski put u ovoj sezoni nastaviti u trećem pretkolu Konferencijske lige.