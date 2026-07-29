SKener: Boban izbjegao debakl, sada mora odigrati kao Zorro

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Photo by Igor Kupljenik/Sports Press Photo.

Projektil Morisa Valinčića možda će biti najvrjedniji gol u Dinamovoj sezoni 2026./27. Pokazat će vrijeme kojeg Modri šef nema previše. No sada će mu biti i lakše uključiti se u pravi 'mercato'

Bilo je to onak – dinamovski. Porto, Sporting, Auxerre (prvi put), Steaua, Šerif, AEK, Ludogorec, Newcastle. Bilo je, iskreno izgubljeno, barem je tako izgledalo. Ali Moris Valinčić je u slalomu karijere ispalio projektil koji je razbio jedno onih prokletstava koje će još malo stanovati u arehološkom nalazištu.

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Dvoboj za predinfarktno stanje, od jalovog početka bez kapi krvi u licu, do buldoga koji je na kraju zarežao. Jedino su BBB bili na visini zadatka 120 minuta.

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Nakon dvomeča s Thunom lak je i logičan zaključak: Dinamo ima limite koji su vidljivi iz svemirske letjelice! Mjesec dana priprema, s momčadi koja je ostala bez Bakrara, Bennancera, s Dominguezovom glavom u Seriji A, bez dragulja Luke Stojkovića, s Oršićem koji nije iz zvjezdanih dana, Mišićem koji je često razapet, te nekih igrača koji imaju svoje limite za europski nogomet otkrile su znano – Dinamu trebaju pojačanja.

Modri strateg, koji je prošao jednu tešku životnu bitku vjerojatno nije proživio težu i napetiju večer od ove protiv švicarskog prvaka u Maksimiru. Dva puta mu je momčad u dvoboj ušla mlako, nedovoljno agresivno kao da će Thun pasti sam. A to ide na dušu treneru. Izmjene, koje su bile gotovo identične kao u prvom činu ove prokleto teške bitke, kakvu samo Dinamo zna i može prirediti svojim navijačima, otkrile su da u Zagrebu nije trebala igrati momčad koja je gubila u Thunu. I to mu mora biti upozorenje da na teren mora poslati najboljih 11, bez obzira u kakvom stanju je kompletna momčad. I tko je na prodaju, a tko nije. I puno se priča o crvenom kartonu, tu su Švicarci napravili kiks, iako smo vidjeli ovakvih startova koji nisu sankcionirani isključenjem.

Zvonimir Boban je bio vrhunski vezni igrač, koji je u jakom Milanu dobio nadimak Zorro. Jer je podsjećao na tog mitskog junaka. Naoružan mačem, jaše svog vjernog konja Tornada a njegov prepoznatljivi znak je slovo „Z“ koje ostavlja nakon svojih pothvata, a upravo je njegova spretnost, lukavost i osjećaj za pravdu učinila Zorroa simbolom otpora. Ime Zorro na španjolskom znači lisica, što simbolizira njegovu lukavost, snalažljivost i sposobnost da nadmudri protivnike.

Sve to će biti neophodno prvom Dinamovom operativcu u sljedećih mjesec dana koliko će trajati ‘mercato’. Prvi, možda i najveći problem je – Dominik Livaković. Dinamom mu je pružio ruku u najzahtjevnijem trenutku kada su ga u Fenerbahceu odbacili, a Gironi ga nisu željeli. Treba s Bobanom pronaći zajednički jezik, te možda i malo osobno riskirati da se taj posao finalizira. To je vitalna pozicija, jer zašto ne razmišljati o kvalitetnoj europskoj jeseni. A 18,6 milijun eura koje u startu donosi Liga prvaka je novac koji neće pobjeći.

Nadalje, brzopotezno vidjeti što je s Dominguezom, tu je Galešić, došao je Radeljić. Zatim, vitalno je pronaći jednu šesticu ili osmicu. Josip Mišić ne može igrati baš sve utakmice u svim natjecanjima od prve do posljednje minute, netko treba u kreativi pomoći i Mihi Zajcu. Kačavenda je pokazao da može biti za roster i HNL, Topić da je važan, ali Dinamu treba jedan iskusan vezni igrač, koji može odigrati dobro u oba pravca. i naravno neophodan je dolazak jednog napadača koji će pomoći Belji. I on još nije u formi, ali imao je premalo pravih lopti, pa je opet zabio. S ta tri vitalna mjesta, o kojima treba pregovarati Dinamo može ponovno posložiti prejaku momčad za domaće prvenstvo, a opet konkurentnu za Europu.

Nakon Thuna lakše se diše, no bilo je ovo jedno jako dobro upozorenje. Koliko uprava i trener uvijek moraju biti na visini zadatka da bi se u Maksimiru nastavio kontinuitet rada. Zorro uz odbir novog stadiona, treba zaključiti prijelazni rok kako bi Dinamovi navijači i ove sezone bili – sretni i ponosni.