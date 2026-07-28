Boban posjetio Dinamove igrače uoči okršaja s Thunom

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Damir Krajac CROPIX via Guliver Image

Predsjednik Dinama Zvonimir Boban posjetio je momčad na posljednjem treningu uoči večerašnjeg uzvrata protiv Thuna u drugom pretkolu Lige prvaka. Zagrebački sastav nakon 1:1 iz prve utakmice u Švicarskoj traži pobjedu koja bi ga odvela u sljedeću kvalifikacijsku rundu.

Iako sudjeluje na cjelodnevnim sjednicama Ocjenjivačkog suda koji odlučuje o idejnom urbanističko-arhitektonskom rješenju budućeg stadiona Maksimir, Boban je pronašao vrijeme kako bi pružio podršku momčadi.

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Kako je objavio Dinamo, predsjednik je pratio trening, razgovarao s igračima i poželio im sreću uoči važne europske utakmice. Iz kluba ističu da je završna priprema protekla u pozitivnom ozračju te da momčad dočekuje susret motivirana i spremna.

Utakmica na Maksimiru počinje u 20 sati. Pobjednik ovog dvomeča igrat će protiv boljeg iz ogleda Kauno Žalgirisa i Klaksvíka u trećem pretkolu Lige prvaka, dok će poraženi natjecanje nastaviti u trećem pretkolu Europa lige protiv poraženog iz susreta Vikingura i Hapoela Beer Sheve.