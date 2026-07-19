Sigur se još ne vraća na utakmicama, FIFA-ino pravilo promijenilo planove Hajduka

FIFA je na ovom Svjetskom prvenstvu uvela niz novih pravila koja su izazvala brojne rasprave. Tako je uvedeno pravilo da svaki igrač koji je nastupao na Mundijalu mora dobiti najmanje tri tjedna odmora nakon završetka turnira.
To pravilo utjecat će i na Hajduk, koji neće moći računati na Niku Sigura u prvoj utakmici drugog pretkola Europske lige protiv Pafosa. Iako se očekivalo da bi se kanadski reprezentativac uskoro mogao priključiti momčadi, trenutno je izgledno da neće biti u konkurenciji za dvoboj s Cipranima, prenose Sportske novosti.
Sigur je na Svjetskom prvenstvu imao važnu ulogu u reprezentaciji Kanade, posebno nakon što je krenuo od prve minute protiv Maroka u osmini finala. Zbog toga će trener Gonzalo Garcia morati pripremati europski susret bez njega.
Njegov povratak dodatno će otvoriti pitanje veznog reda Hajduka, gdje se Sigura dugoročno vidi kao igrača za poziciju zadnjeg veznog. Garcia će u međuvremenu morati slagati momčad s postojećim kadrom.
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