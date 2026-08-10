Barcelona glatko odbila ‘siću’ PSG-a: Evo koliko su ponudili za Torresa

Barcelona je u ponedjeljak odbila početnu ponudu PSG-a koja se procjenjuje na 40 milijuna eura za napadača Ferrana Torresa, osvajača naslova svjetskog prvaka sa Španjolskom, piše agencija France Presse pozivajući se na izvor u katalonskom klubu.

“Pregovori su u tijeku”između Barçe i PSG-a, dodao je izvor, potvrđujući pisanje dnevnog lista Mundo Deportivo.

Prema navodima nekoliko španjolskih medija, Ferran Torres, strijelac pobjedničkog pogotka u finalu Svjetskog prvenstva, navodno je pristao na prelazak u Pariz i ponovnu suradnju s bivšim izbornikom reprezentacije, Luisom Enriqueom.

Ovaj 26-godišnji španjolski napadač, vezan ugovorom s Barcelonom do lipnja 2027., u nedavnim je intervjuima tijekom promotivne turneje po Sjedinjenim Državama ostao suzdržan po pitanju svoje budućnosti.

“Imam ugovor s Barcelonom, ali u nogometu se nikad ne zna. Samo čekam trenutak da donesem pravu odluku”, izjavio je.

Na pitanje ima li na umu destinaciju iz snova, Torres je odgovorio potvrdno, no nije otkrio o kojoj je riječ: “Samo želim biti sretan”, rekao je.

Svestrani krilni igrač, doveden 2021. za više od 55 milijuna eura, igrao je na poziciji središnjeg napadača kao zamjena za Poljaka Roberta Lewandowskog otkako je Hansi Flick preuzeo Barcelonu u ljeto 2024. godine.

“El Tiburón” (“Morski pas” na španjolskom), što je Ferranov nadimak, ponikao je u Valencijinoj akademiji i zabio je 40 golova u 94 utakmice u svim natjecanjima za Barçu tijekom protekle dvije sezone.

Torres je postigao pobjednički pogodak za Španjolsku u finalu Svjetskog prvenstva 2026. protiv Argentine u produžecima (1-0), čime je La Roja osvojila svoj drugi naslov svjetskog prvaka.

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