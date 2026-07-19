Sigur se još ne vraća utakmicama, FIFA-ino pravilo promijenilo planove Hajduka

Sigur je na Svjetskom prvenstvu imao važnu ulogu u reprezentaciji Kanade, posebno nakon što je krenuo od prve minute protiv Maroka u osmini finala. Zbog toga će trener Gonzalo Garcia morati pripremati europski susret bez njega.

Njegov povratak dodatno će otvoriti pitanje veznog reda Hajduka, gdje se Sigura dugoročno vidi kao igrača za poziciju zadnjeg veznog. Garcia će u međuvremenu morati slagati momčad s postojećim kadrom.