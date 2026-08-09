Hajduku je propalo dovođenje igrača iz norveške druge lige

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Robert Matić / Hajduk.hr

Višemjesečna nagađanja o potencijalnom pojačanju Hajduka u napadačkoj liniji službeno su završena.

Sory Diarra, 26-godišnji napadač iz Malija i kapetan norveškog Haugesunda, potpisao je novi dvogodišnji ugovor s matičnim klubom koji ga veže za Norvežane sve do ljeta 2028. godine.

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Time je stavljena točka na spekulacije koje su ga tjednima povezivale s dolaskom na Poljud. Diarra ostaje na Haugesund Sparebank Areni, gdje od dolaska iz rumunjskog Petrolula ugovorom boravi već tri i pol godine.

Malijski napadač u aktualnoj sezoni norveške druge lige (Obosligaen) igra u formi života. Kao kapetan momčadi, u dosadašnjem je dijelu prvenstva postigao nevjerojatna 23 pogotka u samo 16 utakmica, vodeći klub prema samom vrhu ljestvice.

Sportski direktor Haugesunda, Kristoffer Haraldseid, nije skrivao zadovoljstvo raspletom pregovora:

“Dugo smo razgovarali sa Soryjem i sretni smo što imamo kapetana koji je toliko privržen klubu. Soryjeve brojke govore same za sebe, no on je iznimno važan i izvan terena. Ovo produženje ugovora do 2028. jasno pokazuje naše visoke klupske ambicije.”

Diarra je nogometnu karijeru započeo u domovini, a u dresu Haugesunda dosad je ukupno upisao 93 nastupa i postigao 44 pogotka. Unatoč interesu s Poljuda, Hajduk će napadačka rješenja za nastavak sezone morati potražiti na drugoj adresi.