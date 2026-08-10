Istra oštećena? Bivši sudac ne misli tako: ‘Penala za goste nije bilo, mogu biti sretni da nisu dobili crveni’

Podijeli :

Bozidar Vukicevic CROPIX via Guliver Image

Nogometaši Hajduka još su jednom razočarali svoje navijače. Bijeli su na Poljudu odigrali 2:2 protiv Istre 1961, a utakmicu je sudio Mateo Erceg iz Benkovca.

U završnici susreta gosti su tražili kazneni udarac nakon duela u kojem je Hajdukov stoper Alec Van Hoorenbeeck laktom u glavu udario Hamzu Jaganjca. Sudac Erceg nije pokazao na bijelu točku, a VAR se također nije oglasio.

Takvu je odluku podržao i bivši savezni sudac, a danas kontrolor suđenja Tomislav Kujundžić Lujan, koji je procijenio da u spornoj situaciji nije bilo elemenata za dosuđivanje kaznenog udarca.

“Utakmica u kojoj Erceg nije imao previše teških situacija, mirno je privedena kraju. U skladu sa svojim renomeom, velikom količinom trke i osjećajem za igru, pokazao je zašto spada u elitnu skupinu sudaca”, rekao je u uvodu Kujundžić Lujan, te nastavio.

“U 63. minuti nije bilo elemenata za kazneni udarac između Silića i Maurića, tu je mogao biti suđen prekršaj na Siliću zbog guranja s leđa u skoku. Samo minutu kasnije Miettinen može biti sretan jer je dobio samo žuti karton za start na Šotičeku. Visoko podignuta noga, velika brzina i udarac iznad zgloba kriteriji su koji se uzimaju u obzir i za isključenje.

Pogodak Hajduka za vodstvo od 2:1 dolazi nakon ispravne procjene kako Livaja nije u zaleđu, što je u konačnici i potvrđeno nakon kratke VAR provjere. U 89. minuti bih skok Van Hoorenbeecka ocijenio kao običan, ruke su u normalnom položaju kod skoka, nema trzaja prema glavi Jaganjca, po meni sve ispravno. U 90. minuti opravdano je opomenut i trener gostiju zbog neprimjerenog gestikuliranja i prigovaranja na odluku sudačkog tima, a u 90+5 je pogodak Istre 1961 postignut iz dozvoljene pozicije. Sve u svemu, utakmica nije bila preteška za suđenje”, ovo je dio njegovog komentara s Dalmatinskog portala.