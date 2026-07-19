Poznat je sudac dvoboja Hajduka i Pafosa na Poljudu

Harvey je međunarodni sudac koji je na elitnoj irskoj sceni već godinama, a prošle sezone vodio je 17 utakmica u kojima je podijelio 69 žutih kartona, pokazao četiri crvena kartona i dosudio pet kaznenih udaraca.

Bit će ovo prvi put da Harvey sudi Hajduku ili nekom hrvatskom klubu u službenoj europskoj utakmici.