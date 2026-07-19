Poznat je sudac dvoboja Hajduka i Pafosa na Poljudu

UEFA je odredila službene osobe za prvu utakmicu drugog pretkola Europske lige između Hajduka i Pafosa. Susret koji se u četvrtak 23. srpnja od 21 sat igra na Poljudu vodit će irski sudac Robert Harvey.
37-godišnjem Ircu pomagat će sunarodnjaci Darragh Keegan i Wayne McDonnell, dok je četvrti sudac Mark Lynch. U VAR sobi bit će Austrijanci Manuel Schuettengruber i Harald Lechner.
Harvey je međunarodni sudac koji je na elitnoj irskoj sceni već godinama, a prošle sezone vodio je 17 utakmica u kojima je podijelio 69 žutih kartona, pokazao četiri crvena kartona i dosudio pet kaznenih udaraca.
Bit će ovo prvi put da Harvey sudi Hajduku ili nekom hrvatskom klubu u službenoj europskoj utakmici.
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