Krvnici Hajduka doživjeli poraz, Thun se oporavio od šoka na Maksimiru

Švicarski Thun savladao je Víkingur, Pafos je poražen u Salzburgu, Benfica Franje Ivanovića, koji je ostao van zapisnika, upisala je visoku 6:1 pobjedu protiv nesuđenog škotskog prvaka Heartsa.
Thun je u prvoj utakmici 3. pretkola Europske lige pobijedio islandski Víkingur Reykjavík s 3:0 (Bamert 19′, Labeau 25′, Saiz 90’+4′) te prekinuo crni niz nakon dramatičnog ispadanja od Dinama u kvalifikacijama za Ligu prvaka i visokog prvenstvenog poraza od Young Boysa (0:6).
U ostalim susretima večeri, Salzburg je s 1:0 svladao ciparski Pafos. Podsjetimo, ciparski je klub u prošlom kolu bio “krvnik” Hajduka – nadoknadili su poljudskih 2:0 pogotkom u zadnjoj minuti regularnog dijela, a potom u produžecima slavili s ukupnih 4:0 i izbacili Splićane iz Europske lige.
Franjo Ivanović nije bio u zapisniku u 6:1 pobjedi Benfice nad Heartsom, koji se do posljednjeg kola prošle sezone sa Celticom borio za naslov prvaka.
Pregled rezultata prvih utakmica 3. pretkola Europske lige:
KuPS Kuopio – Universitatea 1-1 (M. Ciorciari 72 / Baiaram 38)
Jagiellonia – Rangers 2-1 (Fernandez 13-ag, Szmyt 21 / Montoia 4-ag)
Maccabi Tel Aviv – CSKA Sofija 0-3 (Ebong 9, Godoy 29, Zwarts 90)
Lincoln Red Imps – Omonia 1-1 (Rutjens 71 / Andreou 90+3)
Lech – Klaksvik 1-0 (Agnero 81)
Hradec Kralove – Bešiktaš 0-1 (Killcsoy 80)
PAOK – Anderlecht 0-1 (Cvetković 1)
Thun – Vikingur 3-0 (Bamert 19, Labeau 25, Saiz 90+4)
Salzburg – Pafos 1-0 (Tabaković 88)
Benfica – Hearts 6-1 (R. Silva 3, Araujo 23, Pavlidis 42-11m, Prestianni 59 /Renaud 72, Duran 87, Schjelderup 90+4-11m)
Odigrano u utorak i srijedu:
Larne – Iberia Tbilisi 0-0
Shamrock Rovers – Egnatia 3-1 (Burke 29-11m, Lopes 55, Yago 57-ag / Jaime 41)
Ferencvaros – Gornik Zabrze 1-0 (Corbu 65)
Rezultati prvih utakmica 3. pretkola nogometne Konferencijske lige igranih u četvrtak:
Inter Turku – Vaduz 2-1
Noah – Sion 2-2
HJK – Motherwell 1-1
Paide – Rapid Beč 1-4
Jablonec – RFS 2-0
Inter Escaldes – Flora Tallinn 2-0
Riga – Gyor 1-0
Žalgiris – Hajduk 2-5
Šerif – St. Gallen 1-3
CFR Cluj – Tromso 0-5
Dinamo Kijev – Qarabag 1-0
Rakow – Hammarby 0-0
IFK Goteborg – Gent 0-1
Debrecen – Kopenhagen 0-3
Beitar – Austria Beč 1-2
Ajax – Shelbourne 3-1
Hapoel Tel-Aviv – Katowice 2-0
Twente – Dunajska Streda 6-0
Borac – Vitebsk 1-0
Braga – Dinamo Minsk 1-0
Valur – Nordsjaelland 0-2
Lugano – Runavik 2-0
Bohemians – Midtylland 0-2
Rijeka – Ilves 1-0
Tre Fiori – Drita 1-4
Partizan – Tobol 3-0
Hibernian – Škendija 2-1
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