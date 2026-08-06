Krvnici Hajduka doživjeli poraz, Thun se oporavio od šoka na Maksimiru

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Vojko Basic CROPIX via Guliver

Švicarski Thun savladao je Víkingur, Pafos je poražen u Salzburgu, Benfica Franje Ivanovića, koji je ostao van zapisnika, upisala je visoku 6:1 pobjedu protiv nesuđenog škotskog prvaka Heartsa.

Thun je u prvoj utakmici 3. pretkola Europske lige pobijedio islandski Víkingur Reykjavík s 3:0 (Bamert 19′, Labeau 25′, Saiz 90’+4′) te prekinuo crni niz nakon dramatičnog ispadanja od Dinama u kvalifikacijama za Ligu prvaka i visokog prvenstvenog poraza od Young Boysa (0:6).

Evo kako su igrali potencijalni suparnici Hajduka i Rijeke u Konferencijskoj ligi Šego otkrio razgovor iz svlačionice koji je bio ključan za visoku pobjedu Hajduka Ovo se Hajduku nije dogodilo već šest godina

U ostalim susretima večeri, Salzburg je s 1:0 svladao ciparski Pafos. Podsjetimo, ciparski je klub u prošlom kolu bio “krvnik” Hajduka – nadoknadili su poljudskih 2:0 pogotkom u zadnjoj minuti regularnog dijela, a potom u produžecima slavili s ukupnih 4:0 i izbacili Splićane iz Europske lige.

Franjo Ivanović nije bio u zapisniku u 6:1 pobjedi Benfice nad Heartsom, koji se do posljednjeg kola prošle sezone sa Celticom borio za naslov prvaka.

Pregled rezultata prvih utakmica 3. pretkola Europske lige:

KuPS Kuopio – Universitatea 1-1 (M. Ciorciari 72 / Baiaram 38)

Jagiellonia – Rangers 2-1 (Fernandez 13-ag, Szmyt 21 / Montoia 4-ag)

Maccabi Tel Aviv – CSKA Sofija 0-3 (Ebong 9, Godoy 29, Zwarts 90)

Lincoln Red Imps – Omonia 1-1 (Rutjens 71 / Andreou 90+3)

Lech – Klaksvik 1-0 (Agnero 81)

Hradec Kralove – Bešiktaš 0-1 (Killcsoy 80)

PAOK – Anderlecht 0-1 (Cvetković 1)

Thun – Vikingur 3-0 (Bamert 19, Labeau 25, Saiz 90+4)

Salzburg – Pafos 1-0 (Tabaković 88)

Benfica – Hearts 6-1 (R. Silva 3, Araujo 23, Pavlidis 42-11m, Prestianni 59 /Renaud 72, Duran 87, Schjelderup 90+4-11m)

Odigrano u utorak i srijedu:

Larne – Iberia Tbilisi 0-0

Shamrock Rovers – Egnatia 3-1 (Burke 29-11m, Lopes 55, Yago 57-ag / Jaime 41)

Ferencvaros – Gornik Zabrze 1-0 (Corbu 65)

Rezultati prvih utakmica 3. pretkola nogometne Konferencijske lige igranih u četvrtak:

Inter Turku – Vaduz 2-1

Noah – Sion 2-2

HJK – Motherwell 1-1

Paide – Rapid Beč 1-4

Jablonec – RFS 2-0

Inter Escaldes – Flora Tallinn 2-0

Riga – Gyor 1-0

Žalgiris – Hajduk 2-5

Šerif – St. Gallen 1-3

CFR Cluj – Tromso 0-5

Dinamo Kijev – Qarabag 1-0

Rakow – Hammarby 0-0

IFK Goteborg – Gent 0-1

Debrecen – Kopenhagen 0-3

Beitar – Austria Beč 1-2

Ajax – Shelbourne 3-1

Hapoel Tel-Aviv – Katowice 2-0

Twente – Dunajska Streda 6-0

Borac – Vitebsk 1-0

Braga – Dinamo Minsk 1-0

Valur – Nordsjaelland 0-2

Lugano – Runavik 2-0

Bohemians – Midtylland 0-2

Rijeka – Ilves 1-0

Tre Fiori – Drita 1-4

Partizan – Tobol 3-0

Hibernian – Škendija 2-1