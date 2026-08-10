Kovačević: Radimo na problemima koje smo imali, sutra nas zanima samo jedno

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xLukaxKolanovicx via Guliver Image

Nogometaši Dinama u utorak, 11. kolovoza, od 19 sati gostuju kod Kauno Žalgirisa u uzvratnom dvoboju trećeg kola kvalifikacija za Ligu prvaka.

Zagrepčani na gostovanje donose uvjerljiv 5:0 prednost iz prve utakmice, čime su praktički osigurali prolazak u play-off te okršaj s norveškim Vikingom. Unatoč velikoj prednosti, trener Plavih Mario Kovačević poziva na ozbiljnost i maksimalan pristup.

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Strateg Modrih osvrnuo se na rad tijekom proteklog tjedna i potvrdio zdravstveno stanje u momčadi:

“Prije svega, mislim da smo dobro iskoristili ovaj tjedan, da smo dobro radili. Neki koji su trebali su se i odmorili, tako da čekamo sutrašnju utakmicu. Svi smo zdravi, što je bitno. Želja nam je da na ovom lijepom stadionu opet odigramo dobru europsku utakmicu i, normalno, prolaz. Uz to, dat ćemo sve od sebe, normalno, da je pobijedimo.”

Kovačević je naglasio kako dvoboj u Litvi ne shvaća kao običan izlet te očekuje motiviranijeg domaćina nego u Maksimiru:

“Ma tako je, normalno da moramo biti ozbiljni, to je europska utakmica, tako ćemo se postaviti sutra od prve minute. Sigurno da će domaćin doma ipak biti hrabriji i odlučniji nego što su bili u Maksimiru. Mi smo u toj prvoj utakmici pokazali da smo bolji protivnik i želja nam je samo da to potvrdimo sutra. Iako kažem, očekujem puno boljeg domaćina, ali mislim da mi možemo odgovoriti na to. Želim dobru utakmicu i pobjedu.”

Osvrnuo se trener Dinama i na ulazak u sezonu te prebrođene izazove na startu europskog puta:

“Sigurno. Vjerujem da smo to prošli, te neke probleme koje smo imali. Radimo da to bude bolje. I ja to stalno govorim, da kako utakmice budu prolazile, da ja vjerujem da ćemo mi biti sve bolji i bolji. I tako očekujem i od sutrašnje utakmice, da budemo na nivou kako mi želimo. I bitno mi je, kažem, bez obzira, nećemo razmišljati o tom prvom rezultatu, nego da odigramo dobro i da pobijedimo. To nas sutra samo zanima.”

Na samom kraju, najavio je i mogućnost rotacija s obzirom na gust raspored koji čeka hrvatskog prvaka:

“Vidjet ćemo. Imamo sad još ovaj trening, ali nešto ćemo mijenjati, rotirati. Sigurno da će svi igrači dobiti priliku sad. Evo, sutrašnja utakmica, prva, najbitnija. Za tri dana već imamo Rudeš, tako da mislim da će svi tu podjednako dobivati minutažu. Nećemo puno kalkulirati. Najjači koji mogu sutra kreću, pa ćemo onda vidjeti dalje.”